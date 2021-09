https://cz.sputniknews.com/20210914/proste-zradil-a-zklamal-okamura-se-tvrde-vyjadril-vuci-mozne-koalici-s-ano-co-vadi-sefovi-spd-15838439.html

„Prostě zradil a zklamal.“ Okamura se tvrdě vyjádřil vůči možné koalici s ANO. Co vadí šéfovi SPD?

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura dal jasně najevo, že si nedovede představit spolupráci s Andrejem Babišem jakožto českým premiérem. I když Okamura připouští... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Výsledky posledního předvolebního průzkumu agentury STEM ukázaly, že by hnutí ANO teoreticky mohlo sestavit většinovou vládu s hnutím SPD. Tuto možnost nevyloučil ani předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček, který před pár dny prohlásil, že jeho hnutí je připraveno k jednáním s jakýmkoliv politickým subjektem po volbách s tím, aby sestavilo vládní koalici. Jako o možném partnerovi se Vondráček zmínil i o hnutí SPD Tomia Okamury.Okamura si s Babišem spolupráci nepřejePoněkud odlišný postoj vůči možnosti povolební spolupráci mezi ANO a SPD má místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Podle českého poslance je hlavní prioritou jeho hnutí prosazování vlastního programu, a proto Okamura nevylučuje možnost spojení svých sil s těmi stranami, které jeho klíčovým požadavkům vyhoví. Má však výhrady vůči šéfovi ANO a současnému premiérovi Andreji Babišovi, na kterém Okamurovi vadí to, že je trestně stíhaný.Dalším kamenem úrazu pro Okamuru je přístup Babiše v oblasti přijetí migrantů. Ráznou kritiku si premiér vysloužil například kvůli tomu, že se rozhodl přijmout afghánské spolupracovníky.Za zmínku například stojí skutečnost, že ještě včera předseda Poslaneckého klubu SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala prohlásil, že povolební spolupráce s ANO je dost možná. Podle jeho slov se v posledních letech hnutí SPD často shodovalo s ANO v řadě témat. Fiala přitom odmítl, že by se SPD vzdalo svých klíčových požadavků při povolebních jednáních.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Okamura má pravdu s ANO 2011 by nemohl splnit svůj volební program, včetně nulové tolerance islámských přivandrovalců a nelegálů, nemohl by prosadit referendum o vystoupení z fašistických a totalitních organizací NATO a EU, také by mu znemožnili neočkovat lidi na COVID-19, nebyla by schválena trestní a hmotná zodpovědnost politiku a papalášu, nebylo by možné stíhat korupci a tuneláře a nebyla by zajištěna bezpečnost obyvatel ČR !!! Okamura je nejlepší český politik a chce pracovat ve prospěch obyčejných lidí a ne gauneru, kolaborantu, mafiánu a asociálních psychopatu !!! 6

STEV.SEAGAL My máme českého Orbána a tím je Okamura - předseda SPD !!! Je to jediná národní, demokratická a vlastenecká strana s nejlepším volebním programem !!! 5

