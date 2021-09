Putin vysvětlil Asadovi, jaký je hlavní problém Sýrie

https://cz.sputniknews.com/20210914/putin-vysvetlil-asadovi-jaky-je-hlavni-problem-syrie-15830305.html

Syrský prezident Bašár Asad přijel do Moskvy na neohlášenou návštěvu a jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvádí web Kremlu. 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Během setkání Putin řekl, že ohniska odporu teroristů v Sýrii zůstávají, ale upozornil na skutečnost, že 90 % území státu je pod kontrolou syrské vlády.Dodal, že to brání konsolidaci země a jejímu oživení rychlejším tempem.Asad na to poznamenal, že politické procesy jsou v Sýrii již tři roky zastaveny.Poznamenal, že řada států uvalila na Sýrii sankce, „které lze klasifikovat a hodnotit jako protilidské, protistátní a protiprávní“. Přitom podle jeho slov vedení země v současné situaci navazuje politický dialog a probíhají další procesy.V květnu se v Sýrii konaly prezidentské volby, podle jejichž výsledků získal Asad více než 95 % hlasů. Hlasovalo pro něj 13,5 milionu lidí. Soupeři úřadujícího prezidenta byli kandidát z „Demokratické fronty opozice“ Mahmoud Marai a bývalý poslanec Socialistické strany Abdullah Sallum Abdullah. První získal 3,3 % hlasů, druhý 1,5 %.Předtím Putin hovořil s Asadem v dubnu. Poté představitelé obou států telefonicky projednali společné úsilí v boji proti koronaviru a dodávání ruských vakcín proti covidu-19. Kromě toho prezidenti jednali o následném rozvoji obchodních, hospodářských a humanitárních vztahů a také o prosazování mezisyrského mírového procesu v rámci činnosti ústavního výboru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jenže jak ty "cizince " ze Sýrie dostat, USA slíbili stažení vojsk, ale jejich firmy za protestovali a zase tam posilují vojsko kolem naftových dolů , Turci by rádi obsadili o zabrali USA , a vytlačit je znamená otevřenou válku Sýrie proti Turecku a USA. Nyní je to válka skrytá, kde obstojí i vysílená Sýrie, v otevřené válce by padli hned. Takže díky USA a Turecku budou další mrtví, další migranti do Evropy .. děkujeme vám vývozci demokracie .

