Ruští prankeři si vystřelili ze zástupce německé nadace jakoby jménem „spojence Navalného“

Slavní ruští vtipálci Vladimir Kuzněcov (Vovan) a Alexej Stoljarov (Lexus) pohovořili jménem kolegy Alexeje Navalného Leonida Volkova s Walterem Kaufmannem... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle podání žertéřů potřebují aktivisté před volbami v Rusku finanční pomoc na „kampaň a provoz na sociálních sítích“.„Musíme se teď nějak sjednotit, abychom se mohli dostat do Státní dumy - a pak bychom vybudovali nějaké kooperace po linii parlamentů, a právě prostřednictvím Zelených bychom mohli navázat kontakt. Možná se připojit k některým meziparlamentním skupinám. To znamená, že musíme spolupracovat,“ řekl vtipálek jménem Volkova, jak vyplývá z nahrávky zveřejněné na Vovanově kanálu YouTube.Na to zástupce fondu odpověděl, že neexistuje možnost přímého financování, ale je možné využít pomoc speciálně vytvořené struktury.Vysvětlil, že tato struktura byla vytvořena asi před deseti lety.„A vždy se hovořilo o tom, že je speciálně určena pro takové situace, kde je kontext velmi represivní a oficiální kanály a formy podávání zpráv nefungují a kde jsou zapotřebí jiné neoficiální struktury. Právě v takových případech,“ řekl na závěr zástupce německé nadace.V rozhovoru také navrhl, aby mu účastník rozhovoru poslal „popisy konkrétních projektů, na které jsou potřeba peníze“, aby pak o nich „promluvil s lidmi“, například z Evropského parlamentu.Letošní volby do Státní dumy se budou konat od 17. do 19. září. Dolní komora parlamentu je volena na pětileté funkční období podle smíšeného systému: 225 poslanců je voleno podle stranických seznamů, dalších 225 v jednomandátových obvodech v jednom kole.

Kraken007 Opět se ukazuje; že tzv. lidská práva v západním pojetí jsou jen fraškou. Viz. Assange kontra Navalnyj. Brežněv s helsinkami kolosální neúspěch sovětské diplomacie. 2

1

