Slovenská modelka Silvia Kucherenko ukázala svou maminku. To budete koukat!

Slovenská modelka a influencerka Silvia Kucherenko se na svém instagramovém účtu pochlubila, jak půvabnou má maminku. Když se s fanoušky podělila o společný... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Osmatřicetiletá Slovenska vypadá stále velmi mladě a zdá se, že tuto velkou výhodu podědila po své mamince. Té by totiž jen málokdo hádal 63 let. Na svůj věk totiž vypadá naprosto famózně a skvostně.A mnohým mužům, ale i ženám, došel dech. Psali totiž, že je její maminka skutečně půvabná.Překvapení ale byli i další: „Že máma… Jasně… Máma vypadá jinak. Mamina je opravdu kus!“Spousta fanoušků tak nechtěla věřit, že se jedná o její maminku. „Maminka vypadá jako o pár let starší sestra. Velikánský klobouk dolů před ní, vámi oběma,“ zaznělo.Pár jedinců dokonce opatrně přiznalo, že je maminka hezčí než její dcera. Obecně ale Silvii lidé maminku záviděli a ženy psaly, že má dotyčná „krásné geny“.V komentářích se to jen hemžilo slovy jako krásky, kočky, jelikož jsou obě dvě dámy podle lidí krásné a nádherné.Nicméně, kromě krásného zevnějšku lze říci, že tyto dámy mají mezi sebou i krásný vztah.K jejímu vzhledu pak ještě dodala, že maminka teď zhubla 8 kilo a vypadá fakt moc dobře.Silvia KucherenkoKucherenko je slovenská modelka a často bývá označována za královnu všemožných plastik, což je ostatně vidět i na jejím vzhledu. Silvia otevřeně přiznává své plastické operace a uznává umělou krásu. Právě díky tomu má neustále nabídky z Turecka, kde patří mezi nejdražší modelky v zemi.Na Slovensku se proslavila také tím, že byla milenkou moderátora Vila Rozborila.Kucherenko se v roce 2019 rozvedla se svým (nyní už bývalým) mužem Sergejem, za kterého se vdala v roce 2008. S ukrajinským podnikatelem má syna Alexandra, jenž se narodil v roce 2010. Sergej byl zatčen za milionové podvody a skončil ve vězení.

