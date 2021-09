https://cz.sputniknews.com/20210914/tajne-sluzby-usa-al-kaida-bude-za-rok-schopna-obnovit-svuj-potencial-realizovat-teroristicke-utoky--15843026.html

Tajné služby USA: Al-Káida bude za rok schopná obnovit svůj potenciál realizovat teroristické útoky

Tajné služby USA: Al-Káida bude za rok schopná obnovit svůj potenciál realizovat teroristické útoky

Americké tajné služby se domnívají, že teroristická skupina Al-Káida* bude schopna obnovit svůj potenciál k provádění teroristických útoků na americkém území... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T23:08+0200

2021-09-14T23:08+0200

2021-09-14T23:08+0200

svět

usa

afghánistán

hrozby

rozvědka

tálibán

terorismus

al-káida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/91/60/916076_0:115:1955:1214_1920x0_80_0_0_19234ad292daa0d39319e9728aed5349.jpg

Vedoucí americké vojenské rozvědky zdůraznil, že v této fázi musí americká rozvědka obnovit své schopnosti shromažďovat informace v Afghánistánu za účelem monitorování aktivit této skupiny.Zmiňme, že dříve ředitelka tajných služeb Spojených států amerických Avril Hainesová uvedla, že země jako Sýrie, Jemen, Somálsko a Irák byly uznány jako větší hrozba pro USA než Afghánistán, pokud jde o bezpečnostní hledisko. Dotyčná současně zdůraznila, že takové vyhodnocení bylo učiněno před pádem afghánské vlády Ašrafa Ghaního.Situace v AfghánistánuZačátkem srpna zaktivizovalo hnutí Tálibán* ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu. Dne 15. srpna vstoupili tálibové do hlavního města a vzali pod svou kontrolu prezidentský palác. Den na to prohlásili, že válka v Afghánistánu skončila, a že forma vlády ve státě bude vyjasněna v nejbližší době.Poslední dva týdny v srpnuz letiště v Kábulu, které bylo pod ochranou americké armády, probíhala hromadná evakuace občanů západních zemía Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna americká armáda opustila letiště v afghánském hlavním městě a skončila tak vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Zmiňme, že všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontroluje Tálibán. Zatím jedinou provincií, kterou hnutí nekontroluje, je Pandžšír, která se nachází severovýchodně od Kábulu. Tálibán přesto prohlašuje, že údolí dobyl. Odboj to ovšem odmítá a tvrdí, že se mu stále daří kontrolovat část území.Následně radikální hnutí představilo novou vládu. Většinu nejdůležitějších portfejů získali právě tálibové. Kromě toho se ministrem vnitra stal Siradžuddín Hakkání – jeden z nejhledanějších teroristů na světě, šéf a syn zakladatele obávané Hakkáního sítě*, která má na svědomí největší sebevražedné útoky na zahraniční vojáky i civilisty. Každopádně složení afghánské vlády je prozatímní, nikoli trvalé, řekl na tiskové konferenci mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Karel Adam A že to ví tak přesně. 0

1

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghánistán, hrozby, rozvědka, tálibán, terorismus, al-káida