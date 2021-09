https://cz.sputniknews.com/20210914/talibove-v-kabulu-objevili-sklad-s-ceskym-tvrdym-alkoholem-mozna-patril-ceske-ambasade-15839736.html

Tálibové v Kábulu objevili sklad s českým tvrdým alkoholem. Možná patřil české ambasádě

Na sociálních sítích bylo zveřejněno video z údajného obsazení skladu bývalého afghánského ministra zahraničí Salahuddina Rabbaniho členy Tálibánu*. Ti na... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Na záběrech jsou podle radikálů vidět i početné zásoby alkoholu, přičemž mezi lahvemi nechybí ani Becherovka nebo plechovky Plzeňského Prazdroje. Připomeňme, že podle koránu a islámské tradice je pití alkoholu zakázané. A sám Rabbani následně popřel, že by sklad patřil mu.„Není to můj dům, ale česká ambasáda. Je to propaganda namířená proti mně,“ prohlásil Rabbani, který po obsazení země Talibánem uprchl do Pákistánu a dlouhodobě proti hnutí ostře vystupuje.Toho, že se pravděpodobně jedná o českou ambasádu, si všiml i zahraniční reportér Hospodářských novin Ondřej Soukup.Česká ambasáda v Afghánistánu působila téměř patnáct let. Velvyslanectví v zemi fungovalo až do poloviny srpna, kdy bylo kvůli rychlému postupu povstalců z Tálibánu rozhodnuto o stažení diplomatů. Podle Balouna a velitele jednotky Vojenské policie Kamba, jehož jméno armáda tají, bylo při evakuaci zařízení, které nemohlo být odvezeno, zničeno.Popsali, že před rychlým opuštěním budovy ambasády například skartovali a spálili tajné materiály. Z počítačů vyndali disky, zbytek techniky se ničil palicemi a bouracími kladivy. Na letišti v Kábulu pak zanechali čtyři vozy Toyota, které se již ze země nepodařilo odvézt.Dříve v srpnu byly německé úřady usvědčeny ze skutečnosti, že vývoz dodávek - mimo jiné velkého množství piva a vína - z Afghánistánu byl organizován dříve než vývoz lidí, kteří spolupracovali s Německem. Na tuto skutečnost upozornil deník Bild.Šlo o 65 tisíc plechovek piva a 340 lahví vína a šampaňského - to je 29 přepravních kontejnerů, které zaujaly další místo ve vojenských letadlech, která přepravovala lidi a majetek ze země. Poukazuje se na to, že úřady se rozhodly nevyvézt tisíce afghánských občanů, kteří riskovali své životy při práci s cizinci.Den před zveřejněním v Bildu německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Německo hodlá evakuovat až 10 tisíc Afghánců. Nejprve se hovořilo o 2,5 tisících obyvatel Afghánistánu, kteří spolupracovali s německou armádou. Americké ministerstvo zahraničí vydalo dokument, ve kterém 60 zemí světa (včetně Německa) vyzvalo k bezpečnému odchodu cizích občanů a Afghánců z Afghánistánu, kteří si přejí zemi opustit.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Karel Adam To byly zásoby na Silvestra, ale bohužel..... 2

Červenáček Fernet ani slivovici neocení. Tohle nejede ani například Bělorusům. 🐸🐸🐸🐸 0

