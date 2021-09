https://cz.sputniknews.com/20210914/the-national-interest-napsal-o-chytractvi-ruska-s-plynovodem-nord-stream-2-15829026.html

The National Interest napsal o „chytráctví“ Ruska s plynovodem Nord Stream 2

USA si nemohou dovolit ignorovat „chytráctví“ Ruska, které vede „plynovou hru“ o plynovod Nord Stream 2, píše v článku pro časopis The National Interest... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru může v Evropě vzniknout energetická krize, kterou zapříčiní Washington, což pravděpodobně pomůže Moskvě. Publicista zdůraznil, že v současné době exportuje Rusko přes Ukrajinu přesně tolik plynu, kolik předpokládá její dohoda s Německem.Pozorovatel vyslovil předpoklad, že Spojené státy přistoupily na dohodu s Německem o plynovodu, protože mohou „ve jménu transatlantické solidarity“ požádat své evropské partnery, aby přistoupili na hospodářské ztráty v rámci společných akcí proti Číně.Nord Steam 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Podle slov předsedy Gazpromu Alexeje Millera začne společnost dodávat plyn tímto potrubím už v této topné sezóně.V Rusku nejednou vysvětlili, že Nord Stream 2 je komerčním projektem. Moskva je také ochotna pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu, záleží to však na mnoha faktorech, včetně objemů budoucích evropských nákupů.Posílení role Ruska na evropském energetickém trhuČeský ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda na svém twitterovém účtu okomentoval současné tendence na energetickém trhu. Kovanda předpokládá, že růst cen na zemní plyn v letošním roce výrazně přispěje k celkové inflaci jak v Česku, tak i v dalších evropských zemích. Kromě plynu se dá očekávat i zdražení uhlí, a to kvůli tomu, že výroba elektřiny z uhlí vyžaduje emisní povolenky.Dalšími faktory zdražení elektřiny podle slov Kovandy je menší výkonnost větrných elektráren v letošním roce a omezení dodávek plynu ze strany ruského Gazpromu v prvním pololetí. Všechno tohle bez pochyby posílí pozice Ruska na evropském energetickém trhu, které ukončilo výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Jak uvádí český expert, současné tendence na trhu usnadní co nejrychlejší zprovoznění dalšího ruského plynovodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Tento stav a zdvižený prostředník Kremlu zavinily USA sankcemi proti NS2, tam se obraťte se svými nářky. 67

