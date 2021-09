V Japonsku odhalili rozsáhlé poškození filtrů Jaderné elektrárny Fukušima 1

https://cz.sputniknews.com/20210914/v-japonsku-odhalili-rozsahle-poskozeni-filtru-jaderne-elektrarny-fukusima-1-15828017.html

Kompletní kontrola systému následovala poté, co specialisté na konci minulého měsíce odhalili poškození jednoho z filtrů, které mají bránit úniku radioaktivní vody ze systému. Kontrola nakonec ukázala, že defekty jsou u 24 z 25 filtrů.Televizní stanice poznamenává, že i když společnost TEPCO zatím nezaznamenala případy úniku radioaktivní vody ze systému ALPS, nelze vyloučit, že k nim nedošlo.Stejný problém se v jaderné elektrárně objevil také před dvěma lety. TEPCO tehdy nemohla stanovit příčinu poškození. Společnost vyměnila filtry a systém nadále pracoval.Na konci dubna japonská vláda rozhodla, že od roku 2023 bude možné vypouštět do oceánu vodu, která projde procesem čištění v systému ALPS. Tento systém čistí radioaktivní vodu od 62 radioaktivních prvků, s výjimkou tritia. Toto rozhodnutí vyvolalo znepokojení Ruska, Číny, Jižní Koreji a Severní Koreji. Mezitím Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) podpořila toto rozhodnutí a informovala o tom, že vyšle skupinu specialistů na pozorování situace.Proti vypouštění vody z jaderné elektrárny Fukušima 1 do moře vystupuje 30 občanských organizací, Japonská federace rybářských družstevních asociací a také jednotlivé asociace rybářů prefektur Fukušima, Mijagi a Ibaraki. V prefektuře Fukušima o svém nesouhlasu informovalo 41 obcí, což je z celkového počtu asi 70 procent.Havárie na Fukušimě 1Před deseti lety došlo v japonské provincii Tóhoku k mohutnému zemětřesení a tsunami, které výrazně zasáhlo Jadernou elektrárnu Fukušima I společnosti TEPCO. V důsledku havárie bylo evakuováno přes 150 tisíc obyvatel, zatímco samotné zemětřesení si vyžádalo celkem kolem 20 tisíc lidských životů.Řádění přírodního živlu zasáhlo tehdy i Jadernou elektrárnu Fukušima I, kde došlo ke zničení několika reaktorů. Havárie na Fukušimě I se stala největší jadernou havárií ve 21. století a nejhorší havárií od momentu katastrofy v Černobylu.

