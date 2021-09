https://cz.sputniknews.com/20210914/v-usa-pojmenovali-most-na-pocest-jednoho-z-hrdinu-ze-serialu-simpsonovi-15828232.html

V USA pojmenovali most na počest jednoho z hrdinů ze seriálu Simpsonovi

V USA pojmenovali most na počest jednoho z hrdinů ze seriálu Simpsonovi

V Portlandu (stát Oregon) byl jeden z mostů pojmenován na počest hrdiny ze seriálu Simpsonovi – Neda Flanderse. Na Facebooku o tom informuje kancelář městské... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T09:51+0200

2021-09-14T09:51+0200

2021-09-14T09:51+0200

svět

usa

simpsonovi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/15828187_0:25:2048:1177_1920x0_80_0_0_51e54729c09a629754a33ba8f91ad603.jpg

Most slouží jako pěší, je široký 7,7 metrů a dlouhý 60,96 metrů.Ned Flanders je druhořadý hrdiny kultovního seriálu. Přehnaně přátelský a správný soused Simpsonových vypadá mladší, než ve skutečnosti je. Může se pochlubit břišními svaly a nosí knír. Charismatického dobráka vymyslel karikaturista Matt Groening, který se narodil v Portlandu.Seriál Simpsonovi běží již přes 30 let. Za tuto dobu vzniklo 32 řad. Premiéra 33. řady je naplánována na 26. září 2021. První epizoda bude podobná show na Broadwai, kde bude hlavní postavou Marge.Tramvaj Škoda v SimpsonovýchRodina Simpsonových na „vlastní kůži“ vyzkoušela jízdu českým tramvajovým vozem Škoda 10T. Podle informací zveřejněných na webovém portálu Československý dopravák se tak stalo v jednom z dílů seriálu, kde se americká animovaná rodina svezla českou tramvají při návštěvě Portlandu ve státě Oregon.11. srpna čeští diváci měli možnost vidět, jak se americká rodina Simpsonových ze stejnojmenného populárního animovaného seriálu projíždí českou tramvají Škoda 10T. Český tramvajový vůz se totiž objevil ve 14. minutě 6. dílu 31. série, kde z něj Homer Simpson spolu se svými dětmi vystupuje na jedné ze zastávek v americkém Portlandu ve státě Oregon.To, že se česká tramvaj objevila právě v tomto americkém městě v rámci seriálu Simpsonovi, není žádná náhoda. Na webových stránkách Československého dopraváku se totiž uvádí, že strojírenský podnik Škoda téměř před dvaceti lety dodal do Spojených států 10 tříčlánkových nízkopodlažních tramvají Škoda 10T či Elektra, přičemž sedm z nich byly dodány do oregonského Portlandu, zatímco další tři skončily ve městě Tacoma ve státě Washington.

https://cz.sputniknews.com/20200824/velky-uspech-ceskeho-prumyslu-tramvaj-skoda-se-objevila-v-legendarnim-americkem-serialu-simpsonovi-12421966.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, simpsonovi