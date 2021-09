https://cz.sputniknews.com/20210914/v-usa-vysvetlili-proc-nechteji-valku-s-ruskem-15832255.html

V USA vysvětlili, proč nechtějí válku s Ruskem

V USA vysvětlili, proč nechtějí válku s Ruskem

V Pentagonu se domnívají, že Rusko a Čína představují rostoucí hrozbu pro Spojené státy. 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T12:49+0200

2021-09-14T12:49+0200

2021-09-14T12:49+0200

svět

rusko

čína

usa

válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/576/27/5762763_0:0:2841:1599_1920x0_80_0_0_89bf6c5f99bed754b1722548bd655249.jpg

V podcastu Brookingského institutu to oznámil generál John Hyten, zástupce předsedy Sjednoceného výboru náčelníků štábů Ozbrojených sil USA.Hyten vyzval Spojené státy, aby urychlily byrokratické postupy modernizace zbraní.Podle generálových slov je hlavním strategickým úspěchem USA vyloučení možnosti války s Čínou a Ruskem, protože takový konflikt by mohl přerůst v jaderný konflikt, což by byla katastrofa pro jeho účastníky i celou planetu.Čtenáři Daily Express: USA se neodváží zahájit skutečnou válku proti RuskuV souvislosti se strategickým cvičením Západ 2021 čtenáři britských novin Daily Express aktivně diskutují o možnosti skutečného vojenského konfliktu vyvolaného Ruskem.Důvodem k diskusi se stal článek, jehož autor upozorňuje na rostoucí obavy mezi členskými státy NATO, které sdílejí společnou hranici s Běloruskem. Zejména velitel estonských obranných sil Martin Herem se obává ruského útoku v blízké budoucnosti.Mnoho uživatelů souhlasilo s tím, že je nejvyšší čas, aby pobaltské země začaly posilovat svoji obranu namísto spoléhání se na ochranu ze strany jiných států.„Opravdu se Estonsko bojí útoku ze strany Ruska? Chystá se Rusko vtrhnout do Pobaltí? Stejně jako v sovětských dobách?“ ptá se skepticky naladěný čtenář pod přezdívkou Granchi.Někteří komentátoři však považovali nebezpečí, které Rusko představuje, za ne zcela imaginární. Například uživatel pod přezdívkou mmuu je přesvědčen, že Moskva bude vždy chránit Rusy žijící v zahraničí.Našli se i tací, kteří si pamatovali kdysi existující Berlínskou zeď, která „neměla být zbořena“.Cvičení Západ 2021 představuje letošní závěrečnou fázi společného výcviku ozbrojených sil Běloruska a Ruska. Praktické akce vojsk probíhají od 10. do 16. září na devíti cvičištích na území Ruska, v Baltském moři a na pěti polygonech v Bělorusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Při 17x vyšším rozpočtu USA na zbrojení byl přiznán respekt nebo strach ? 705

Zdeno "V USA vysvětlili, proč nechtějí válku s Ruskem" Strach im to nedovolí. 625

5

rusko

čína

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, usa, válka