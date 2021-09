https://cz.sputniknews.com/20210914/valka-policajtu-na-slovensku-eskaluje-svolejte-bezpecnostni-radu-vyzyva-pellegrini-premiera-15837694.html

Válka policajtů na Slovensku eskaluje: Svolejte bezpečnostní radu, vyzývá Pellegrini premiéra

Válka policajtů na Slovensku eskaluje: Svolejte bezpečnostní radu, vyzývá Pellegrini premiéra

Po razii v Národní kriminální agentuře (NAKA) a obvinění jejích vyšetřovatelů chce bývalý premiér a lídr strany Hlas Peter Pellegrini, aby předseda vlády... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T16:36+0200

2021-09-14T16:36+0200

2021-09-14T16:37+0200

slovensko

naka

koronavirus

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1057/52/10575281_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_48c6e03ecadfb5adf8fec89471d920fa.jpg

Pellegrini vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby po skončení návštěvy papeže Františka I. urychleně svolal bezpečnostní radu státu, která by měla probrat situaci v bezpečnostních složkách. Zároveň Hegerovi připomněl tajnou schůzku v budově Slovenské informační služby (SIS), kde se měly probírat informace o manipulování se svědky. Premiér podle něj měl dávno odvolat ministra vnitra Romana Mikulce (OĽaNO).Zároveň by podle Pellegriniho měla Čaputová iniciovat schůzi tří ústavních činitelů a předseda Národní rady Boris Kollár (Sme rodina) by tuto schůzi měl svolat a o jejích závěrech informovat poslance.O Čaputové řekl, že by prezidentka v těžkých časech měla převzít iniciativu a spolu s předsedy vlády a parlamentu „nastolit pořádek“.Pellegrini poukázal, že z existujících zvukových nahrávek vyplývá, že vyšetřovatelé debatují o tom, co učiní svědkům či zadrženým, aby vypovídali.Nakonec Pellegrini vyzval Čaputovou, aby odvolala svého poradce Petra Kubinu, neboť z pozice advokáta zastupuje vyšetřovatele NAKA, které v pondělí zatkl Úřad inspekční služby.Ministr vnitra odmítá rezignovatMezitím ministr vnitra Roman Mikulec odmítl, že by mezi NAKA a Úřadem inspekční služby byl konflikt. Rezignaci proto odmítá. Ani se neobává vlastního zatčení, a to v souvislosti s podezřením, o kterém mluví opozice, že v době svého šéfování vojenským zpravodajstvím přijal úplatek ve výši 100 tisíc eur (2,5 milionu korun).Každopádně o Mikulcově odvolání bude jednat parlament v rámci řádné zářijové schůze, která začíná tento čtvrtek.Ještě v pondělí šéf resortu vnitra prohlásil, že nesouhlasí s postupem Úřadu inspekční služby ministerstva vnitra a Krajské prokuratury v Bratislavě v souvislosti se zadržením a obviněním vyšetřovatelů NAKA a zatčením dočasného šéfa policejní inspekce.NAKA se možná chystala na FicaÚřad inspekční služby v úterý obvinil vyšetřovatele NAKA Pavola Ďurka a Jána Čurillu z maření spravedlnosti a zneužívání pravomocí veřejného činitele. Inspekce využila nejen informace ze zmiňované zprávy SIS, ale i agenta. Dvojice se podle obvinění dohodovala se svědky o jejich výpovědích v některých kontroverzních kauzách.Slovenská média ovšem tvrdí, že obvinění vyšetřovatelé se možná chystali zaměřit i na předsedu strany Směr-SD Roberta Fica. Nastrčený agent totiž slyšel, jak Ďurka při sledování tiskové konference Roberta Fica skrz zuby říkal, že jeho slova nezůstanou nepotrestaná. Reagoval tak na Ficovo vyjádření vůči případu, na kterém dříve pracoval právě Ďurka.Obviněných vyšetřovatelů NAKA se zastal předseda OĽaNO Igor Matovič. Podle něj za zadržením vyšetřovatelů stojí mafie. Stranu Směr a Roberta Fica označil za absolutní zlo.Připomeňme, že v pondělí členové Úřadu inspekční služby zadrželi čtyři elitní vyšetřovatele NAKA a prozatímního šéfa slovenské policejní inspekce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210702/odhalenia-byvaleho-sefa-naka-branislava-zuriana-ukazuju-ze-pomery-v-policajnom-zbore-su-neunosne-15034182.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, naka, koronavirus