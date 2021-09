https://cz.sputniknews.com/20210914/z-bajkonuru-odstartovala-raketa-sojuz-se-satelity-oneweb-15843273.html

Z Bajkonuru odstartovala raketa Sojuz se satelity OneWeb

Smlouva mezi společnostmi Arianespace a OneWeb o vypuštění 21 raket Sojuz z kosmodromů Bajkonur, Vostyčnyj a Kourou byla podepsána v červnu 2015. V září 2020 OneWeb oznámila, že počet dohodnutých startů Sojuzů byl snížen na 19. Proběhlo již 10 startů, dva z Bajkonuru, dva z Vostočného a jeden z Kourou, přičemž na oběžnou dráhu bylo dopraveno 288 družic.OneWeb plánuje poskytnutí obchodních služeb satelitní komunikace koncem roku 2021, do června 2022 se chystá dopravit na oběžnou dráhu skupinu 648 družic první generace, což umožní zajistit širokopásmové připojení k internetu uživatelů z celého světa díky plnému pokrytí povrchu Země.Jde o 15. start ruských kosmických raket v roce 2021. Celkem, jak avizoval generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin, je v tomto roce naplánováno 29 vypuštění. Zároveň se jedná o stý start pro horní stupeň Fregat, jehož první let se uskutečnil v únoru 2000.Za 21 let provozu horních stupňů tohoto druhu se podařilo vyslat do vesmíru 653 satelitů. V několika případech Fregaty dokonce zachránily některé mise tím, že díky zásobám paliva pomáhaly dodávat přístroje na vypočítané oběžné dráhy. Za dvě dekády se stala jen jedna nehoda.V srpnu 2014 dvě evropské navigační sondy Galileo byly kvůli selhání horního stupně vyneseny na neurčenou oběžnou dráhu.

