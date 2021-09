https://cz.sputniknews.com/20210914/za-vetsi-energetickou-zavislost-na-rusku-podekujte-velke-evropske-zelene-revoluci-rika-zahradil-15842311.html

Za větší energetickou závislost na Rusku poděkujte Velké evropské zelené revoluci, říká Zahradil

Za větší energetickou závislost na Rusku poděkujte Velké evropské zelené revoluci, říká Zahradil

Kdo je největší výherce evropského Zeleného údělu? Rusko. Alespoň si to myslí europoslanec ODS Jan Zahradil. Podle něj s koncem uhlí v Evropě a jádra v Německu... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T21:51+0200

2021-09-14T21:51+0200

2021-09-14T21:51+0200

česko

česká republika

jan zahradil

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1212/25/12122536_0:360:2985:2039_1920x0_80_0_0_68a6fd7eed0e569dc00d51f635ceb899.jpg

Zahradil dlouhodobě patří mezi přední kritiky energetického přechodu směrem k obnovitelným zdrojům, jak předpokládá Zelená dohoda pro Evropu. Podle něj to není jenom drahé, ale i stěží realizovatelné. Proto ruský plynovod Nord Stream 2 přijde podle Zahradila velmi vhod. Svůj závěr ilustroval karikaturou Miroslava Kemela na Novinkách.cz, na které německá kancléřka Angela Merkelová říká ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi: „Když nebudeme mít uhlí ani atom, nezbyde nám než si pustit plyn…“Samozřejmě se to neobešlo bez uštěpačných poznámek v tom duchu, že europoslanec ODS je ruský agent, byť ho většinou obviňují z přisluhování čínským zájmům. Mezi prvními byl novinář Petr Honzejk z Hospodářských novin.Plynovod vedoucí po dně Baltského moře, Nord Stream 2, s kapacitou 55 mld. m3 ročně byl dokončen minulý pátek. Stalo se tak na pozadí rekordního růstu cen plynu a elektřiny v Evropě. Cena plynu na evropských burzách v úterý překonala 800 dolarů za tisíc m3.Podle názoru odborníků je tento růst spojen s malými zásobami paliva v evropských plynojemech kvůli studené zimě v minulém roce. Přitom ruský plynárenský gigant Gazprom zatím neprodává na volném trhu dodatečné množství plynu nad rámec uzavřených dohod. Podle analytiků vyčkává na zprovoznění plynovodu Nord Stream 2.Český ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že tato skutečnost spolu se souhrnem dalších faktorů posiluje pozice Ruska na evropském energetickém trhu.Ekonom dále upozorňuje, že letos větrné elektrárny kvůli povětrnostním podmínkám vygenerovaly méně elektřiny. Tudíž po spuštění plynovodu Nord Stream 2 přijde ruský plyn velmi vhod. Z tohoto důvodu si Kovanda, podobně jako Zahradil, myslí, že „Německo, jako EU, se chytlo do pasti zelné politiky. A Putin bude za zachránce“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210912/rusko-odpovedelo-na-hrozby-usa-ohledne-nord-stream-2-15812372.html

Karel Adam Na koho byste se vymlouvali kdyby nebylo Rusko, na KLDR ? Na svoje IQ asi ne. 1

Červenáček Každý si může vysnít teorii, zaspekulovat. Moula K. Olinka🚾 to tu dělá několikrát denně. 🐸🐸🐸🐸 0

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, jan zahradil, nord stream 2