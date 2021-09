https://cz.sputniknews.com/20210915/babis-zdravotni-stav-zemana-neni-vazny-15847959.html

Babiš: Zdravotní stav Zemana není vážný

Premiér Andrej Babiš informoval o tom, že zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný. Takovou zprávu předseda vlády poskytl rádiu Impuls. 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Já jsem o zdravotním stavu prezidenta informován. Nastoupil do nemocnice na základě dohody s lékaři, žádné obavy nejsou na místě. Zdravotní stav není vážný,“ prohlásil předseda vlády.Podle jeho slov do nemocnice prezident nastoupil po dohodě s lékaři. Důvod přijetí do zdravotnického zařízení není znám.Zmiňme, že od hospitalizace prezidenta Miloše Zemana uběhlo více než 24 hodin.K Zemanovu stavu se zatím nevyjádřili jak jeho mluvčí Jiří Ovčáček, tak ani mluvčí nemocnice Jitka Zinke.Babiš považuje za nevhodné, že mluvčí Hradu ohledně prezidentova zdravotního stavu mlčí.Portál iDNES uvádí, že přední političtí představitelé situaci kritizují. Z jejich pohledu veřejnost má právo vědět, co se děje s hlavou státu.Média rovněž uvádí, že exprezident Václav Klaus, který byl také hospitalizován, by mohl opustit pražskou Ústřední vojenskou nemocnici již v pátek.„Podle ošetřujících lékařů by prezident Klaus mohl být z nemocnice propuštěn koncem týdne, takže víkend snad již bude trávit doma,“ sdělil ČTK ve středu jeho mluvčí Petr Macinka.Uveďme, že na konci letošního února Klaus onemocněl covidem-19. Po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické byl politik testován na koronavirus a výsledek byl pozitivní. Po vyšetření v nemocnici se bývalý prezident republiky odjel léčit domů.

