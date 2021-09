https://cz.sputniknews.com/20210915/biden-vyvratil-informace-o-tom-ze-si-tin-pching-odmitl-schuzku-15845741.html

Biden vyvrátil informace o tom, že Si Ťin-pching odmítl schůzku

Biden vyvrátil informace o tom, že Si Ťin-pching odmítl schůzku

Americký prezident Joe Biden vyvrátil informace médií o tom, že čínský lídr Si Ťin-pching odmítl společný summit. 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Není to pravda,“ řekl, když odpovídal na otázky novinářů Bílého domu o tom, jestli opravdu čínský prezident odmítl návrh na schůzku a jestli byl tím prezident USA zklamán.Podobné prohlášení učinil také prezidentův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Podle jeho slov tyto zprávy neodpovídají skutečnosti, píše The Financial Times.Odmítnutí schůzky čínskou stranou oznámil včera list The Financial Times s odvoláním na vlastní zdroje. Jednání předáků obou zemí se konalo v noci na 10. září. Podle slov mluvčí Bílého domu Jen Psaki telefonický rozhovor, který byl první za sedm měsíců, trval kolem 90 minut. Prezidenti při něm projednali také nutnost častých kontaktů.Podle informací listu navrhl Biden svému čínskému kolegovi osobní schůzku jako jednu z variant součinnosti a neočekával přitom okamžitou odpověď. Místem schůzky by mohl být summit G20, který se má v říjnu konat v Itálii.Čínský prezident však tento návrh zamítl. Zdroje listu podotýkají, že v průběhu telefonického rozhovoru Si Ťin-pching narážel na nutnost zlepšení ovzduší ve dvoustranných vztazích a prohlásil, že Washington by měl zmírnit agresivní rétoriku na adresu Pekingu. Podotkl rovněž, že politika USA vůči Číně vytváří vážné problémy ve vztazích mezi oběma zeměmi.Oba státníci zároveň souhlasili s tím, že „prohloubené kontakty mezi hlavami států Číny a Spojených států ve dvoustranných vztazích a základních mezinárodních otázkách jsou velmi důležité pro správný rozvoj čínsko-amerických vztahů“.I když se příčiny odmítnutí neuvádějí, v Bidenově administrativě připustili, že mohou být zčásti spojeny s covidem-19. Čínský prezident neopustil zemi po vypuknutí pandemie na začátku loňského roku.Podle názoru odbornice na Čínu německého Marshallova fondu Bonnie Glaserové může být součinnost s americkým prezidentem pro Si Ťin-pchinga politicky riskantní, „když nemá jistotu v tom, jestli od Bidena něco získá“. V souvislosti s tím by mohl čínský prezident usoudit, že v současné době bude bezpečnější součinnost na nižších úrovních. Zároveň nevyloučila, že svou roli sehrála také pandemie koronaviru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

