https://cz.sputniknews.com/20210915/buresova-jak-ji-neznate-fanousci-zasli-a-prirovnavali-ji-k-beyonce-15836463.html

Burešová, jak ji neznáte! Fanoušci žasli a přirovnávali ji k Beyonce

Burešová, jak ji neznáte! Fanoušci žasli a přirovnávali ji k Beyonce

O tom, že je česká herečka a zpěvačka Eva Burešová opravdu okouzlující kráska, není pochyb. Čas od času se ale i ona rozhodne pro menší či větší změnu svého... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T00:30+0200

2021-09-15T00:30+0200

2021-09-15T00:30+0200

celebrity

fanoušci

vlasy

fotografie

vzhled

eva burešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1093/60/10936095_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_7f9ab4b3499e1f2dc0ae65abbb79493c.jpg

Burešová informovala své sledující o tom, že si nechala u kadeřnice udělat umělé dlouhé vlasy. Chtěla totiž zkusit něco nového. Snímek své proměny pak sdílela na Instagramu.Dotyčná však dodala, že jí tento look bohužel dlouho nevydržel, protože záhy po jeho realizaci zjistila, že má za pár dnů focení na kampaň, kde chtějí její vlasy přirozené… Hříva tak musela dolů.Když se jí ale fanoušci ptali, proč si nechala vlasy udělat, když má ty své také krásné a husté, uvedla: „Moje vlasy jsou diametrálně odlišné od těch napletených…. Nejsou tak kudrnaté, dlouhé a husté. :) Chtěla jsem si užít a udělat trochu změnu, než opět začnu na několik let točit a nebudu už s nimi zase nic dělat.“Kromě otázek lidé ale Evu zahrnuli také lichotkami. Psali jí, že s takovým účesem vypadá jako bohyně či lvice. Někteří v ní dokonce viděli podobu se známou zpěvačkou.Podle mnohých jde o změnu k lepšímu, protože to této pohledné brunetce velmi sluší.A další se přidávali: „Vy jste tak moc nádherná!“V neposlední řadě se jí fanoušci ptali, co na změnu vzhledu říkal její synek Nathaniel. „Řekl mi, že mám moc krásné vlasy,“ reagovala zpěvačka.Jiní zase uměli ocenit, že si Eva udělá i čas na sebe a nechá se opečovávat. To je prý velmi důležité.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fanoušci, vlasy, fotografie, vzhled, eva burešová