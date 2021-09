https://cz.sputniknews.com/20210915/cesko-by-melo-zvazovat-pripad-na-zaklade-vlastni-legislativy-mini-pravnik-o-pripadu-francetti-15849531.html

Česko by mělo zvažovat případ na základě vlastní legislativy, míní právník o případu Frančetti

Tiskový mluvčí prezidenta RF Peskov prohlásil, že Velvyslanectví v Praze se úzce zabývá problematikou zadržení Alexandra Frančettiho a poskytuje mu veškerou... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak nyní mohou ruské úřady pomoci zadrženému na základě ukrajinského zatykače Alexandru Frančettimu?Dmitrij Labin:Ruské úřady, stejně jako i úřady jiných států, když se jejich občan ocitne v obtížné životní situaci v zahraničí, mají jisté nástroje, které ale nelze přeceňovat. Vzhledem k tomu, že v tomto případě je osud osoby v jejích vlastních rukou, nejlépe mu pomohou právníci, kteří by se touto otázkou měli pravděpodobně zabývat. Nicméně, konzul a obecně mezinárodní konzulární právo nabízí státu určitý soubor nástrojů v místě bydliště, kde se v podobné situaci ocitne občan.Za prvé, konzul a konzulární úřad mohou situaci alespoň sledovat a mít ji pod kontrolou, aby nebyla hrubě porušována práva, včetně procesních práv občana. Koneckonců, případ se stále vyjasňuje, a dokud neproběhl, je (případ - pozn. red.) ve fázi předkládání obvinění. Existuje určitý soubor procesních práv, kterého může libovolný podezřelý využít, a konzulát tedy může tuto situaci monitorovat a zjišťovat podmínky zadržení atd.Nakonec se stávaly případy, kdy domácí stát přímo zasáhl cestou poskytování diplomatické ochrany. Existuje tato instituce mezinárodního práva, která umožňuje státu přímo předkládat nároky státu, kde jeho občan pobývá. Zde je třeba počítat s tím, že tento krok samozřejmě může vést k určitému zhoršení vztahů mezi státy. Přesto je tato metoda známá i z dějin. Zejména dokonce i Mezinárodní soudní dvůr OSN obdržel požadavky na uvedení jejich chování do souladu s normami mezinárodního práva v určitých případech souvisejících s určitými osobami. Musím říci, že v poslední době je to vzácný jev.Existují podklady či dokumenty pro právní spolupráci České republiky a Ruska?Samozřejmě máme konzulární úmluvu, která je v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z roku 1963 a Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 1961. Proto existuje zákonodárný základ, tyto úmluvy definují spolupráci mezi státy v podobných otázkách. Zajišťují právo státu poskytovat pomoc svým občanům na území jiného státu, a to i v podobných situacích. Proto, úkolem je pravděpodobně zajistit, aby české úřady nebyly zaujaté a komplexně prostudovaly problematiku a učinily v této věci vhodné, ale spravedlivé rozhodnutí.O zadrženého ruského občana se začaly české úřady poprvé zajímat v roce 2019, v roce 2020 Ukrajina zaslala žádost o jeho zatčení. Proč podle vás byl proces zahájen až nyní? Má politickou povahu?Jelikož jsem právník, nevím, zda má případ politickou povahu. Z právního hlediska není proces vydání příliš rychlý. V tomto případě vše probíhá dle přiměřeného časového rozmezí, který v takových případech zpravidla existuje. Hovořila jste o roce 2019, nyní máme rok 2021, proto, pokud tedy Ukrajina se domnívá, že se tento občan Ruské federace dopustil nějakého přestupku a při žádosti o vydání použije příslušné zákonné postupy, neznamená to, že bude automaticky vydán do tohoto státu. Zpravidla třetí stát tuto otázku zvažuje na základě vlastních postupů a s přihlédnutím k vlastní legislativě. Existují případy, a docela běžné, když některé státy nevydávají občany ani za podobných okolností. Vůbec to tedy neznamená, že žádosti z Ukrajiny bude automaticky vyhověno. Navíc, i kdyby všechny důvody (žalobce – pozn. red.) byly legitimní, ale existoval by důvod se domnívat, že na osobu bude aplikována poměrně přísná výše trestu, která by byla přísnější než ve třetím státě, pak to může být také základem pro odmítnutí vydání takové osoby. Přece Česká republika je právním státem a zabezpečuje plnění lidských práv, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.Zkrátka jedná se samozřejmě o právní řízení, a zde podle mého názoru je kvalitní právní pomoc důležitější než spoléháváni se pouze na možnosti velvyslanectví. Pokud je možné zajistit a zaplatit právníka, bylo by to skvělé. To by byla nejúčinnější pomoc našeho státu. Protože účast v řízení v mnoha jurisdikcích, a Česká republika není výjimkou, je umožněná pouze povoleným právníkům a obhájcům. A dokonce ani konzul a pracovníci konzulárních služeb se pravděpodobně nebudou moci procesu přímo účastnit, zatímco místní právník ano.V případě vydání Rusa na Ukrajinu je možné vyměnit si vězně s Ruskou federací?Výměna vězňů je také právem suverénních států. Toto právo samozřejmě existuje, bez ohledu na to, zda bude použito nebo nikoli, a je to ke zvážení příslušných orgánů a úřadů daných států. Těžko se to předvídá. Domnívám se, pokud bude poskytnuta náležitá právní ochrana, je nepravděpodobné, aby došlo k odsouzení. Pravděpodobně bude nutné dosáhnout vyřazení všech důvodů, které poskytla ukrajinská strana během zvažování žádosti o vydání. V zásadě to bude posuzovat český soud. To je nejdůležitější fáze, navrhuji neuvažovat o žádných dalších důsledcích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Kriminálník frančetti dooufam dopadne jako nikulin. 1

bancafe A čím je osoba zadržená kriminálník ?? Konkrétně? 1

3

