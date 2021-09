https://cz.sputniknews.com/20210915/dalsi-kopnuti-do-opozice-podle-cechu-je-jako-premier-nejprijatelnejsi-babis-15845183.html

Další kopnutí do opozice? Podle Čechů je jako premiér nejpřijatelnější Babiš

Další kopnutí do opozice? Podle Čechů je jako premiér nejpřijatelnější Babiš

Přišel další kopanec do opozice. Podle předvolebního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas totiž občané v roli premiéra vidí stávajícího předsedu vlády... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Hnutí ANO může být i nadále v klidu, předvolební průzkumy z posledních měsíců mu přisuzují největší podporu. Voliči však také přemýšlejí o povolebních vyjednáváních, z průzkumu vyplývá, že nechtějí spolupráci hnutí ANO a Pirátské strany v koalici s hnutím STAN. Proti takovému spojení se vyjádřilo hned 58 procent dotázaných.Zároveň dodává, že druhá nejvíce nepřijatelná koalice by byla koalice ANO, SPD a KSČM. Nelíbila by se 50 procentům respondentů.Ve špatném světle z výsledků vychází také koalice Spolu a Pirátů s hnutím STAN. Takovou vládu si nepřeje 47 procent dotázaných.A budoucí premiér?Premiér Babiš může být v klidu i u otázky budoucího předsedy vlády, ačkoliv žádný z 16 nabízených politiků nezískal podporu alespoň 50 procent dotázaných, nejlépe je na tom právě premiér Babiš. Přijatelný by byl pro 42 % respondentů.Třetina dotazovaných v premiérském křesle vidí současnou ministryni financí Alenu Schillerovou a o něco nižší podporu má ministryně práce Jana Maláčová.Volební průzkumNový předvolební průzkum od agentury STEM nerýsuje slibné vyhlídky pro obě opoziční koalice. Podle výsledků aktuálního průzkumu by koalice Pirátů a Starostů získala jen kolem 18 % hlasů, zatímco opoziční koalice Spolu sestavená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by mohla spoléhat na podporu ze strany 20 % respondentů. Jasným vítězem voleb, pokud by se konaly již teď, by se stalo hnutí ANO s 32,4 procent hlasů. Politická strana SPD by mohla očekávat volební zisk ve výši 11,8 %, KSČM by měla 5,4 %. Sociální demokraté by získali pouze 4,4 voličských hlasů, což by znamenalo, že by se do Sněmovny již nedostali.Podobné rozdělení voličských hlasů by neumožnilo opozičním koalicím sestavit většinovou vládu, neměly by totiž k tomu potřebných 101 míst ve Sněmovně. Mezitím hnutí ANO zjevně může obrátit svou pozornost na SPD, s nímž by hnutí Andreje Babiše mělo dohromady 104 křesel v dolní komoře českého parlamentu. Připomeňme, že SPD Tomia Okamury možnost spolupráce s ANO zatím neodmítla.

