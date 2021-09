https://cz.sputniknews.com/20210915/davky-pro-neprizpusobive-okamura-bolestive-nalozil-piratum-15850443.html

Dávky pro nepřizpůsobivé: Okamura bolestivě naložil Pirátům

Dávky pro nepřizpůsobivé: Okamura bolestivě naložil Pirátům

Předseda SPD při jednání sněmovny uvedl, že „je dobře“, že Pirátům klesají preference. Vyčetl jim totiž, že podporují zachování možnost zneužívání sociálních... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Vy Piráti jste byli ta strana, která hlasovala pro pandemický zákon, tak já chápu, že vám to vyhovuje, ta plošná opatření, vyhovuje vám to omezování svobod občanů. Vždyť vy jste hlasovali pro, já si na to velmi dobře pamatuji. I ve svém mobilu mám staženo, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu. Vy jste byli pro pandemický zákon, my proti, vy to obhajujete, tak tady hledáte nějaké důvody,” naložil Pirátům předseda SPD Tomio Okamura ve svém vystoupení.To ale nebylo jediné, co při jednání sněmovny vyčet předseda SPD straně Ivana Bartoše. Dalším bodem byla podpora pro vyplácení dávek nepřizpůsobivým. Piráti prý v této otázce zůstali téměř zcela osamoceni.„Celá republika ví, že náš návrh zákona je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A vy (Piráti – red.) si tady zoufale hledáte nějaké obezličky, že tomu tak není. Prostě a jednoduše Piráti podporují nepřizpůsobivé, podporujete zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ví to tady celá sněmovna (…). Většina sněmovny na něm (pozměňovacím návrhu – red.) spolupracovala, jediní vy jste tady zůstali osamoceni,“ prohlásil Tomio Okamura.Následně udeřil Piráty na bolavé místo – klesající předvolební preference. Sám Okamura tento vývoj předvolebních preferencí Pirátů uvítal.„Celá sněmovna většinově ví, že my chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Vy to podporujete, vy podporujete zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak si tady choďte na mikrofon klidně stokrát, já vám to tady stokrát budu opakovat a ví to už i celá republika. A je dobře, že to ví, a je dobře, že vám jdou preference dolů,“ udeřil na Piráty Tomio Okamura.Volební preferencePodle červencového volebního modelu společnosti CVVM by volby vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), a až na třetím místě by se umístila koalice Pirátů a STANu.Kromě těchto politických subjektů by se dostalo do sněmovny ještě několik dalších stran – SPD, KSČM a ČSSD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

