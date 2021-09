https://cz.sputniknews.com/20210915/dojde-k-obnove-leteckeho-spojeni-bratislavy-s-moskvou-nove-by-slovaci-mohli-letat-i-do-petrohradu-15844813.html

Dojde k obnově leteckého spojení Bratislavy s Moskvou? Nově by Slováci mohli létat i do Petrohradu

Dojde k obnově leteckého spojení Bratislavy s Moskvou? Nově by Slováci mohli létat i do Petrohradu

Rusko nedávno informovalo o obnově letů se Slovenskem, Bratislava by tak znovu mohla mít pravidelné letecké spojení s Moskvou. Navíc by se mohla objevit nová... 15.09.2021

Pravidelnou linku mezi Bratislavou a Moskvou před pandemií provozovala ruská společnost Pobeda, spojení s Petrohradem plánoval Wizz Air od června loňského roku.Profil Slovak & Czech International Airports na Facebooku však uvádí, že Wizz Air mění plány. Do Petrohradu chce z Bratislavy létat od konce března 2022.Také proto ruská společnost navýšila počet letů na sedm zpátečních za týden.„Od začátku pandemie však byly lety přerušené, do velké míry to bylo způsobeno opatřeními obou států v souvislosti s pandemií,“ uvedl mluvčí.Bratislavské letiště však věří, že zájem o linku do Moskvy bude po obnovení srovnatelně velký.Ruský Petrohrad na slovenském trhu patří mezi vysoce žádané a atraktivní destinace, zájem by měl být podpořen i nízkonákladovou leteckou společností.Společnost Wizz Air aktuálně nabízí letenky z Bratislavy do Petrohradu od 27. března 2022, jde o pět letů týdně.Obnovení letů na SlovenskoRusko od 21. září obnovuje letecké spojení se Slovenskem. V pondělí se informace objevily na oficiálním telegramovém kanálu Vlády RF s odkazem na operační štáb pro boj s pandemií.„Rusko od 21. září obnovuje letecké spojení se Španělskem, Irákem, Keňou a Slovenskem,“ píše se ve zprávě.Dodává se také, že na Slovensku jde o lety Moskva – Bratislava (čtyřikrát týdně) a Petrohrad – Bratislava (dvakrát týdně).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

