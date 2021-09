Fronta na ANO. ODS a TOP 09 zachvátila panika?

https://cz.sputniknews.com/20210915/fronta-na-ano-ods-a-top-09-zachvatila-panika-15846724.html

Mela o ANO. Koalice lepšolidí Spolu větří prohru a uvažují o tom, že mohou po volbách jít do chomoutu s hnutím Andreje Babiše. K temné straně se připojil i...

názory

volby

česká republika

politika

ano

top 09

ods

Viděli jste ty plakáty? Je na nich hrozba. Tou má být podle zadavatelů reklamy Andrej Babiš, předseda komunistické strany Vojtěch Filip a také šéf SPD Tomio Okamura. Je to kampaň hnutí Spolu, spojující ODS, TOP 09 a lidovce. Ostatně, o tom jsme psali.Teď se to tak jeví, že by hnutí Spolu měla buď plakáty strhnout, zničit a zapomenout. Anebo svá loga na nich taky umístit.O co jde? Lepšolidi ze Spolu kritizují šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že se prý spolčil s KSČM a SPD. To má znamenat, že premiér Babiš pošlapává odkaz Václava Havla, nemyslí ani na pravdu, ani na tu lásku. Typický kolovrátek hrozeb před volbami.Jenže kolovrátek propagandy lepšolidí se přestává točit, když si uvědomí svou prohru. A ke korýtkům se jim chce. Podle dvou různých průzkumů koalice Spolu v partnerství s koalicí Pirátů a STAN vládu nesestaví.Nejdříve se kladně ke spolupráci s ANO postavili v ODS. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra naznačil, že když ANO nepovede Andrej Babiš, tak se vládu dá upéct. Na to jsme také upozorňovali.Do fronty na ANO se postavil kontroverzně známý starosta Prahy 6, který nechal odstranit pomník hrdinného sovětského maršála osvoboditele Ivana Koněva, Ondřej Kolář. Také by si uměl představit politickou spolupráci s ANO. Bez Babiše by se to možná dalo skousnout.„Obávám se, že dokud bude ANO předsedat Andrej Babiš, tak jakékoli jednání s tímto hnutím bude vyloučené i do budoucna. Ale ANO už je holt potřeba brát jako etablovanou politickou stranu, která tu sílu opravdu má... Vláda ANO s SPD nebo komunisty by byla konečná," věstí Kolář.A lepšolidi zase zobou Babišovi z ruky. Bojí se posílení nebo otevřené vládní spolupráce SPD či komunistů s hnutím ANO. Toliko o demokratických hodnotách a havlovstí hnutí Spolu. Korýtka a strach.O manévrování koalice Spolu vstříc hnutí ANO Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.Hnutí SPD si dokáže představit povolební spolupráci s hnutím ANO. Podle jeho místopředsedy Radima Fialy mají s uskupením premiéra Andreje Babiše největší programovou shodu. Vstřícně o SPD hovoří i v hnutí ANO. Co si o tom myslíte?„Jde v podstatě o potvrzení rozložení sil na české politické scéně a o jeden z možných scénářů povolebního vývoje, kdy hnutí SPD může být klíčovým subjektem, který rozhodne o tom, zda tu bude ustavena vláda, ve které bude dominovat tvrdě probruselské, prounijní směřování ignorující národní zájmy a opřené o ultraliberální progresivistickou agendu ve společenské oblasti, anebo vláda, která bude spíše konzervativní a orientována na zájmy českého státu a českých občanů, včetně zájmů sociálních a na obranu národní suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti i v ekonomické, průmyslové, energetické a zemědělské politice.A zde platí, že hnutí SPD má programově i prakticky blíže k hnutí ANO než k Pirátům či koalici Spolu. A velmi důležité je, že obdobné signály – o možnostech vzájemné vládní spolupráce - jsou vysílány i opačným směrem, tedy od hnutí ANO k hnutí SPD," říká známý expert.Nezačíná být o povolební spolupráci s ANO rvačka? Kontroverzní starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 by si ji taky dokázal za jistých podmínek představit.„Určitě ano. Zejména pod vlivem posledních průzkumů předvolebních preferencí, které nasvědčují tomu, že koalice Piráti+STAN a Spolu nedají dohromady většinu mandátů ve Sněmovně. A kdy tedy reálně hrozí, že ODS, TOP 09, STAN a lidovce čeká již třetí volební období v celostátní parlamentní opozici za sebou, což by, poté, co nainvestovaly veškerý politický kapitál do projektu dvou předvolebních koalic, pro ně znamenalo jednoznačnou a tvrdou porážku a také ohromný vnitrostranický tlak na okamžité odvolání jejich vedení a na ukončení této koaliční spolupráce a počátek restrukturalizace liberální a eurooptimistické části politické scény," míní pan Doležal.Jak to číst, když druhý na pásce nahlas přemýšlí, že bude spolupracovat s vítězem voleb? Znamená to, že koalice Spolu si nevěří a souboj s Babišem vzdala?„Zčásti možná ano. A rovněž jde i o jakousi předpřípravu voličů na to, že zevnitř liberálních koalic po volbách začnou znít hlasy o tom, že by měly vstoupit, přes předvolební sliby, do vlády s hnutím ANO, a to proto, aby zabránily „vládě extremistů a populistů“, resp. aby uhájily „liberální demokracii a západní směřování České republiky“ – což jsou oblíbené bezobsažné a nesmyslné fráze těchto politických subjektů a jim nakloněných médií. Kolářův výrok je i předzvěstí velmi pravděpodobného brzkého rozpadu těchto účelových předvolebních koalic, resp. minimálně jedné z nich, a to koalice Spolu. A to i v tom ohledu, že některý z jejích subjektů skončí po volbách ve vládě a jiný (jiné) v opozici," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

