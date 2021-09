https://cz.sputniknews.com/20210915/fsb-uvedla-jmena-vsech-kteri-se-podileli-na-sabotazi-plynovodu-na-krymu-15849330.html

FSB uvedla jména všech, kteří se podíleli na sabotáži plynovodu na Krymu

FSB odhalila podrobnosti přípravy ze strany ukrajinských speciálních služeb a Medžlisu krymského tatarského lidu (v Rusku zakázán jako extrémistická... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T18:24+0200

2021-09-15T18:24+0200

2021-09-15T18:24+0200

Počátkem září FSB zadržela podezřelé: prostředníka - místopředsedu Medžlisu Narimana Dželyalova*, stejně jako přímé pachatele sabotáže Asana a Azíze Akhtemova. Podle strážců zákona byl výbuch organizován územní jednotkou ukrajinské rozvědky v Chersonu - tzv. operační službou „Tavria“.Podle zadržených se ukrajinská rozvědka kromě účasti na přípravě sabotáže prostřednictvím zakázané organizace pokusila vyvolat protesty krymského tatarského obyvatelstva proti úřadům v regionu.V červenci bylo na Krym dodáno výbušné zařízení.Ukrajinská rozvědka vydírala účastníka výbuchu plynovodu na Krymu a vyhrožovala, že zabije jeho děti, řekl jeden ze zadržených Asan Akhtemov.K sabotáži došlo 23. srpna: útočníci vyhodili do povětří plynovod v hornaté části poloostrova, který slouží k zásobování vesnice Perevalnoje a vojenské jednotky. Jeho činnost byla obnovena následující den.Podle Akhtemova to nebyly peníze, ale zájem o své blízké, co ho donutilo spáchat zločin. „Bál jsem se o ně < ... > (bylo mi řečeno) „Musíte si vzít tuhle věc (výbušné zařízení), jděte a dělejte, co říkáme," dodal mladý muž.Počátkem září FSB zadržela tři podezřelé: mediátora - místopředsedu Medžlisu krymského tatarského lidu Narimana Dzhelyalova a Asana a Azíze Akhtemova. Podle zpravodajských služeb odjeli bratři v červnu na Ukrajinu na výcvik. Za úkol jim bylo slíbeno asi dva tisíce dolarů.V červenci bylo na Krym dodáno výbušné zařízení, akce se měla shodovat se Dnem nezávislosti Ukrajiny - 24. srpna. Během jednoho z výslechů Aziz Akhtemov řekl, že výbušniny byly ukryty v sýru.Zadrženým hrozí 10 až 15 let vězení.Později vyšlo najevo, že sabotáž byla schválena šéfem GUR ukrajinského ministerstva obrany Kirillem Budanovem - účastníkem neúspěšné akce v roce 2016, během níž zabil důstojníka FSB. Mezi organizátory jsou také agent GUR Riza Jagyaev-Velioulaev, zaměstnanec vojenské rozvědky Ukrajiny Maxim Martynyuk a šéf operační služby Tavria Viktor Zelinsky.*teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

