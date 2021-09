https://cz.sputniknews.com/20210915/kralovna-alzbeta-ii-udajne-poslala-zpravu-s-dobrymi-prani-severokorejskemu-vudci-kim-cong-unovi-15848389.html

Královna Alžběta II. údajně poslala zprávu s „dobrými přání" severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi

Dne 9. září se Kim Čong-un zúčastnil vojenské přehlídky, která se konala v Pchjongjangu u příležitosti 73. výročí založení země. Britská královna Alžběta II... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle státního severokorejského zpravodajského serveru KCNA zpráva zněla: „Zatímco lid Korejské lidově demokratické republiky slaví svůj národní den, posílám své dobré přání do budoucna.“KCNA uvedla, že Kim „obdržel 7. září zprávu o pozdravu od Alžběty II., královny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska".Mluvčí britského ministerstva zahraničí zase řekl, že „stejně jako v předchozích letech poslala královna zprávu obyvatelům KLDR u příležitosti jejich národního dne".Buckinghamský palác údajně potvrdil, že komunikace byla odeslána prostřednictvím úřadu pro zahraniční věci, společenství a rozvoj. The Telegraph pak uvedl, že zpráva „nebyla sdílena ani s britským tiskem, ani na účtech královských sociálních sítí, jak se stalo zvykem u královniných klíčových zpráv zámořským vůdcům".Předpokládá se, že královna v minulosti posílala podobné zprávy, ale nikdy nebyly zveřejněny. The Telegraph citoval nejmenované zdroje, které tvrdí, že „podtrhuje skutečnost, že Spojené království má diplomatické vztahy" se Severní Koreou. Obě země navázaly diplomatické styky v prosinci roku 2000.Minulý čtvrtek Kim Čong-un přivítal obrovské davy Severokorejců na noční vojenské přehlídce v Pchjongjangu na oslavu Národního dne země.Navíc minulý týden Severní Korea oznámila, že úspěšně otestovala nové střely s plochou dráhou letu dlouhého doletu, které jsou údajně schopné zasáhnout cíle vzdálené asi 1 500 kilometrů.Pchjongjang označil nové rakety za „strategickou zbraň velkého významu", je možné předpokládat, že byly vyvinuty s cílem vyzbrojit je jadernými hlavicemi.Počátkem letošního roku Kim Čong-un zdůraznil, že Severní Korea by měla pokračovat ve vývoji svého jaderného arzenálu, ale nebude jej používat, „pokud se nepřátelské síly nepokusí použít jaderné zbraně zaměřené na nás".Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

