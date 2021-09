https://cz.sputniknews.com/20210915/lavrov-kyjev-se-neustale-snazi-vybicovat-diskusi-o-plynovodu-nord-stream-2-na-hysterii-15845013.html

Lavrov: Kyjev se neustále snaží vybičovat diskusi o plynovodu Nord Stream 2 na hysterii

Kyjev se neustále snaží vybičovat diskusi o plynovodu Nord Stream 2 na hysterii, jejich úřady pořád o něco žadoní, mj. o vstup do NATO. Není to důstojné... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Naši ukrajinští přátelé se neustále snaží toto téma vybičovat na úroveň takové hysterie. Stalo se to už zvykem, pravidlem – vždy něco od Západu vyškemrávat. Třeba ten Nord Stream: zastavte ho! A když ho zastavit nemůžete, tak nám alespoň dejte peníze jako kompenzaci… A pusťte nás do NATO, do Evropské unie, jsme už dávno hotovi. Škemrají a škemrají,“ řekl Lavrov novinářům.Proces získání povolení plynovodu Nord Stream 2 od německého regulačního úřadu může zabrat asi čtyři měsíce, řekl ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.Není pochyb o tom, že útoky na plynovod Nord Stream 2 budou pokračovat, mj. ze strany agresivní menšiny v Evropě, například baltských zemí, prohlásil ruský ministr.Plynovod Nord Stream 2 od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa se skládá ze dvou větví o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Projekt realizuje společnost Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem – Gazpromem. Finančními partnery společnosti jsou Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, některými sice přezdívaný moula nebo dutohlav, nejčastějí vystupující pod značkou matematických značek nebo jako Kosmo Olin, mám ve věci jasno. I Hitlerovi sionisté fašisté vyhlašovali, že režim Hitlera vyjadřuje civilizovanost a přeje jim sama Prozřetelnost. Megablbost na státní úrovni je stejně populární jako psi v panelácích, tablety a jízda na motorkách s vybraným výfukem. Historie to nakonec překoná vývojem po spirále a podle zákona negace - negace. . . A teď už musím končit. Budu si nalepovat dětské smajlíčky na svého AK-47 a střely máčet do jedu získaného z difenbachie (kurare) a zavolám Fabriciovi ohledně noční šichty. 0

