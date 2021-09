https://cz.sputniknews.com/20210915/lavrov-oznacil-udaje-o-vmesovani-usa-do-ruskych-voleb-za-zavazne-15846119.html

Lavrov označil údaje o vměšování USA do ruských voleb za závažné

Lavrov označil údaje o vměšování USA do ruských voleb za závažné

Moskva poskytla Washingtonu informace o americkém vměšování do ruských voleb a čeká na vysvětlení, řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov. V pátek byl na... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Data mu byla předána, jsou velmi vážná. To je ono. Čekáme na odpověď našich amerických kolegů, proč se to děje," řekl Lavrov novinářům.Řekl, že jde o odmítnutí některých zahraničních platforem odstranit zakázaný obsah. Žádné další podrobnosti nejsou uvedeny.Ruské ministerstvo zahraničí již dříve uvedlo, že Sullivanovi, který byl předvolán, oznámili, že je kategoricky nepřípustné vměšování do ruských voleb. Americké ministerstvo zahraničí trvá na tom, že americký velvyslanec jednal o stabilizaci rusko-amerických vztahů.Hlasování v parlamentních a dalších ruských volbách se bude konat od 17. do 19. září. Státní duma je volena na pět let ve smíšeném systému: 225 poslanců - na stranických seznamech, dalších 225 - ve volebních obvodech s jedním mandátem.Od července se počet potenciálně nebezpečných dopadů na zdroje a webové stránky volebních komisí zvýšil 2,5krát, uvedla předsedkyně Ústřední volební komise Ella Pamfilovová. Podle ní má asi třetina z nich velmi vysokou úroveň kritičnosti, a pokud je úspěšně implementována, může způsobit významnou škodu. Specialisté se chystají přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu před takovými útoky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

