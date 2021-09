https://cz.sputniknews.com/20210915/lex-dukovany-zakonodarci-definitivne-zaviraji-dvere-rusku-a-cine--15851011.html

Lex Dukovany: Zákonodárci definitivně zavírají dveře Rusku a Číně

Lex Dukovany: Zákonodárci definitivně zavírají dveře Rusku a Číně

Poslanecká sněmovna dnes schválila iniciativu, podle které budou z tendru o dostavbu Dukovan vyřazeny společnosti z Ruska a Číny. Návrh nyní dostane k podpisu... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T21:11+0200

2021-09-15T21:11+0200

2021-09-15T21:11+0200

česko

rusko

čína

čez

dukovany

dostavba jaderné elektrárny dukovany

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/683/12/6831227_0:333:2304:1629_1920x0_80_0_0_0d1a41987b88616e2ec3fe65e68e8031.jpg

Iniciativa stojí na základě červnových dohod mezi opozicí a vládou. Podle zákona nebudou moci k dostavbě Dukovan být připuštěny společnosti z Ruska a Číny. Pro stavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, jež přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Jimi nejsou ani Čína, ani Rusko.Podle návrhů, které předložil Senát, by nejen pro stavbu, ale ani pro údržbu nového bloku nesměly být použity technologie závislé na nepovolených dodavatelích v jakékoli míře.Návrh zákona má také umožnit ministerstvu průmyslu a obchodu přijít s návratnou finanční pomocí pro dostavbu elektrárny. Rovněž se v návrhu definuje způsob stanovení výkupní ceny energie z nového bloku.Ne všichni s návrhem souhlasí. Proti němu se postavila Hnutí Duha a Calla. Tyto organizace hovoří o tom, že nový zákon „jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům“.Senát vládě dále doporučil, aby na dostavbu nového dukovanského bloku vypsala mezinárodní výběrové řízení, aby bylo možní zajistit „co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu s ohledem na národní bezpečnost ČR, která bude dbát na co možná nejvyšší zapojení českých subdodavatelů a v konečném výsledku stabilní a udržitelnou nízkou cenu energie pro odběratele i národní hospodářství“.V souvislosti se schválením zákona vyjádřil radost i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle jeho slov skončily „velmi náročné diskuze“.„Hotovo. Poslední vládní úkol, který umožňuje postavit nový jaderný blok je splněn. Zákon o přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice z dílny MPO byl definitivně přijat Sněmovnou. Velmi náročné diskuse skončily, děkuji všem, kteří se na klíčovém zákonu podíleli,“ napsal na svých sociálních sítích.Modernizace TemelínaČesko má v hledáčku nejen dostavbu Dukovan. I druhou českou jadernou elektrárnu čekají změny. Energetický gigant ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci řídicích a kontrolních systémů v jaderné elektrárně Temelín. V tiskové zprávě to včera uvedl mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.„Z pohledu technické náročnosti půjde o jednu z nejnáročnějších zakázek v historii České republiky v řádu miliard korun,“ uvádí se v tiskové zprávě ČEZ. Projekt se připravoval tři roky a práce začnou již letos. Některé z nich budou probíhat během plánovaných odstávek, které jsou nutné pro výměnu paliva. Nejbližší odstávka bude v dubnu příštího roku.„Přestože jde o upgrade systémů, jednání se stávajícím dodavatelem trvala více než rok. Prvořadé je pro nás samozřejmě zajištění bezpečnosti, zároveň ale jednoznačně trváme na tom, aby se práce nijak nedotkly samotného provozu Temelína. To vše bylo nutné pečlivě připravit a zasmluvnit,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/v-kremlu-okomentovali-rust-cen-plynu-v-evrope-15846569.html

https://cz.sputniknews.com/20210915/ministerstvo-spravedlnosti-cr-neobdrzelo-od-vysetrovaciho-vyboru-rf-dokumenty-v-pripadu-francetti--15849164.html

Toudy Príkazy z americkej ambasády treba plniť do bodky 0

Simo Häyhä Výborně, teď se rudí bolševici třeba poserte :-))) 0

2

rusko

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, čez, dukovany, dostavba jaderné elektrárny dukovany