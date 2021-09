https://cz.sputniknews.com/20210915/lipovske-hrozi-vylouceni-z-rady-trestni-oznameni-na-reditele-ct-nebylo-oduvodnene-15846947.html

Lipovské hrozí vyloučení z rady. Trestní oznámení na ředitele ČT nebylo odůvodněné

Členka Rady České televize a kandidátka od Volného bloku Hana Lipovská podala trestní oznámení na generálního ředitele Petra Dvořáka. Ale podle policie nebylo... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

„Na tiskové konferenci Hana Lipovská oznámila podání trestního oznámení na generálního ředitele České televize. A také svou politickou kandidaturu,“ uvedla Česká televize na svém Twitteru.Řediteli ČT se tak dostalo vyrozumění. Podle dokumentu podání trestního oznámení od Hany Lipovské neobsahovalo žádné skutečnosti nasvědčující spáchání jakéhokoli trestného činu. „Podatelka byla vyzvána k tomu, aby podání o takové skutečnosti ve stanovené lhůtě doplnila,“ uvádí se.Volební výbor kvůli politické kariéře Lipovské doporučil Sněmovně jednomyslně její odvolání, navrhla to poslankyně za TOP 09 Olga Sommerová. Důvodem byla údajná ztráta nezávislosti Lipovské, kterou zákon pro členství v radě vyžaduje. Pro návrh hlasovalo všech osm přítomných členů výboru. Lipovská prohlásila, že zákon neporušuje.S tím souhlasí také Volný blok. Pokus o odvolání Lipovské má za cíl zbavit televizní radu kritika generálního ředitele, řekl lídr bloku Lubomír Volný. Ten chce také proto iniciovat Dvořákovo odvolání.Zákon o České televizi stanovuje například to, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích.Připomeňme, že v druhé polovině srpna Lipovská poskytla portálu Parlamentní listy rozhovor. V něm prozradila, jak se cítí, když kandiduje poprvé za politickou stranu, promluvila o České televizi a také o dluhu země a jak jej vyřešit.Uvedla, že je pro ni velká čest kandidovat poprvé za politickou stranu a jezdit s volebním autobusem města. Uvedla, že tuto čest považuje jak za Volný blok, tak i obecně, protože podle ní máme v České republice mnoho lidí, kteří mají po dlouhou dobu pocit, že je nikdo neslyší, že je nikdo neposlouchá, že nikoho nezajímají.„Zkrátka, že existuje rozdělení mezi těmi nahoře v Praze a námi dole, zejména v regionech. Na toto rozdělení jsem řadu let upozorňovala i ve svých článcích a knížkách a teď je tím pádem docela přirozené i pro voliče a potenciální voliče Volného bloku, že mají možnost dostat hlas, jehož prostřednictvím mohou být slyšet. Koneckonců na to byli zvyklí, už když jsem nastoupila do rady České televize, že já dávám hlasy jejich stížnostem a námitkám, a v tom i nadále pokračujeme, byť na jiném fóru a jiné ploše,“ podotkla.Poznamenala, že tu nejhorší věc, za což považuje spojení chobotnice oligarchie, médií a politiky viděla opravdu velmi zblízka a cítila velké zoufalství, že se s tím nedá nic dělat, pakliže nejsou nástroje přímo politické.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

