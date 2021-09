Mizerná efektivita Poslanecké sněmovny. Měla nejvíce schůzí, ale schválila nejméně zákonů

https://cz.sputniknews.com/20210915/mizerna-efektivita-poslanecke-snemovny-mela-nejvice-schuzi-ale-schvalila-nejmene-zakonu-15844442.html

Vondráček zmínil, že interpelace nefungují, jednak za tím stojí nízká účast ministrů, ale také malý zájem poslanců. Podle Pikala by se interpelace mohly změnit, například by probíhaly na počátku každého dne. Podle Pospíšila je však právem poslanců interpelovat, ale ministři by měli mít povinnost být přítomni, protože jsou odpovědni parlamentu.Oslovení politici by také změnili jednací řád. Podle Vondráčka je „jednací řád náchylný k obstrukcím“. Bez většího zásahu podle něj není možné dosáhnout zlepšení.Podle Pikala však Poslanecká sněmovna ztrácela hodně času složitým dohadováním o programu jednání. Domnívá se také, že jednací řád není třeba měnit, ale vynucovat jeho dodržování.Pospíšil zase připomněl, že nebyla shoda ani ve vládní koalici. Zmínil spory o podobu kurzarbeitu mezi ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a poslanci za ANO. V minulých volebních obdobích podle něj byla větší snaha koalice a opozice na domluvě.Poslední řádná schůze současné Poslanecké sněmovny by měla skončit ve středu, Vondráček však zmínil, že se v kuloárech mluví také o mimořádné schůzi k závěrům vyšetřování otravy řeky Bečvy.Volební průzkumNový předvolební průzkum od agentury STEM nerýsuje slibné vyhlídky pro obě opoziční koalice. Podle výsledků aktuálního průzkumu by koalice Pirátů a Starostů získala jen kolem 18 % hlasů, zatímco opoziční koalice Spolu sestavená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by mohla spoléhat na podporu ze strany 20 % respondentů. Jasným vítězem voleb, pokud by se konaly již teď, by se stalo hnutí ANO s 32,4 procent hlasů. Politická strana SPD by mohla očekávat volební zisk ve výši 11,8 %, KSČM by měla 5,4 %. Sociální demokraté by získali pouze 4,4 voličských hlasů, což by znamenalo, že by se do Sněmovny již nedostali.Podobné rozdělení voličských hlasů by neumožnilo opozičním koalicím sestavit většinovou vládu, neměly by totiž k tomu potřebných 101 míst ve Sněmovně. Mezitím hnutí ANO zjevně může obrátit svou pozornost na SPD, s nímž by hnutí Andreje Babiše mělo dohromady 104 křesel v dolní komoře českého parlamentu. Připomeňme, že SPD Tomia Okamury možnost spolupráce s ANO zatím neodmítla.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, některými sice přezdívaný moula nebo dutohlav, nejčastějí vystupující pod značkou matematických značek nebo jako Kosmo Olin, mám ve věci jasno... Hlavně, že mají schveno, jak jim budou zvyšovány platy a mají jednací řád. Aby věděli, jak zabít čas vzájemným osočováním. Topolánek když odstupoval, využil svého práva promluvit ke členům ODS. Oslovil je takto: Vážení současní nebo budoucí korupčníci.... No - byl skoro na politické smrtelné posteli, tak říkal pravdu.... A teď už musím končit. Mám neodolatelné nutkání připravit další příspěvek do německého zábavného časopisu pro dolních 100 tisíc - Ich sage che che. 0

