Na Kolínsku budou mít vlaky zpoždění. Provoz zastavilo vykolejení železničního stroje na stavbě

Hlavní koridor na Kolínsku dnes ráno zastavilo vykolejení stroje, který je používán při stavbě na železnici. Rychlíky musí místo nehody v úseku Poříčany ... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí České dráhy a Správa železnic, rychlíky nabírají zpoždění kolem 30 minut. Omezení se dotklo řady spojů, včetně rychlíků mezi Prahou a Brnem, Luhačovicemi nebo Břeclaví.Po páté hodině ranní na stavbě trati havaroval jeden ze strojů.České dráhy na webu informují, že zpoždění může činit až 35 minut. Obnovení provozu se odhaduje na 8:00.Nehoda na DomažlickuČtvrtého srpna ráno došlo k vážné železiční nehodě na Domažlicku. Srazily se tam dva vlaky, při střetu zemřeli tři lidé. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů a záchranářů, stejně jako vrtulníky.K incidentu došlo kolem osmé hodiny ranní, a to mezi stanicemi Domažlice a Blížejov u stanice Milavče.Srazily se Ex 351 Západní expres, mířící z Mnichova do Prahy, s osobním vlakem RegioShark, který jel z Plzně do Domažlic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

