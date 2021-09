https://cz.sputniknews.com/20210915/na-ukrajine-promluvili-o-ochote-prodlouzit-smlouvu-s-gazpromem-15846024.html

Na Ukrajině promluvili o ochotě prodloužit smlouvu s Gazpromem

Na Ukrajině promluvili o ochotě prodloužit smlouvu s Gazpromem

Šéf Naftogazu Ukrajiny Jurij Vitrenko po jednání s německou stranou prohlásil, že je Kyjev ochoten prodloužit smlouvu o tranzitu plynu s Gazpromem, trvá ale na... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15

2021-09-15T21:44+0200

2021-09-15T21:44+0200

svět

gazprom

ukrajina

rusko

plyn

„Objemy, které se v současné době dodávají přes Ukrajinu, mají být přeneseny do smluv s evropskými společnostmi na dlouhou perspektivu. Musíme tak získat záruky toho, že tranzit přes Ukrajinu bude zachován. Jsme ochotni také jednat o prodloužení tranzitní smlouvy s Gazpromem, řekli jsme to našim německým partnerům. Toto prodloužení však není samo o sobě dostatečnou zárukou zachování tranzitu přes Ukrajinu. Jsou k tomu nezbytné především smlouvy s evropskými společnostmi,“ řekl Vitrenko v průběhu středečního setkání s novináři.Gazprom nedávno oznámil ukončení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Plynovod od pobřeží RF přes Baltské moře do Německa se skládá ze dvou větví o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Společnost Nord Stream 2 AG plánuje zahájit jeho provoz do konce roku 2021. Agentura Bloomberg s odvoláním na vlastní zdroje oznámila, že Gazprom hodlá zahájit dodávky plynu tímto potrubím 1. října.Německo a USA zveřejnily v červenci společné prohlášení o opatřeních na podporu Ukrajiny, o evropské energetické bezpečnosti a o společných cílech v ochraně klimatu. Strany prohlásily, že v zájmu Ukrajiny a Evropy je pokračování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu i po roce 2024. Berlín se zavázal k využití všech nástrojů, které má k dispozici, aby napomohl prodloužení dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem o 10 let, včetně jmenování zvláštního vyslance na podporu těchto jednání. Německo se mj. zavazuje, že bude usilovat o sankce vůči Rusku v případě, pokud RF začne využívat energie jako zbraně proti evropským zemím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Ukrajinská fašistická horda se nebude starat na svém územím o potrubí a bude opět vydírat Rusko, což nemůže dovolit. 1

1

2021

