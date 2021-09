https://cz.sputniknews.com/20210915/nezapomente-na-tento-trik-diky-nemuz--budou-karbanatky-velmi-stavnate-15838107.html

Nezapomeňte na tento trik, díky němuž budou karbanátky velmi šťavnaté

Nezapomeňte na tento trik, díky němuž budou karbanátky velmi šťavnaté

Stává se, že stejný recept má v provedení různých hospodyněk různé výsledky. Tajemství nespočívá v dovednosti, ale v malých kulinářských tricích, které nejsou...

Aby byly karbanátky chutnější, než jste jedli na večírku nebo v jídelně, řiďte se radami zkušených hospodyněk.Tajemství lahodných karbanátků nespočívá jen v kvalitním mletém mase. Mimochodem, je lépe použít kombinaci hovězího a vepřového masa, ideálně na 0,5 kg hovězího masa 0,5 kg vepřového.V případě nutnosti je třeba semlít maso dvakrát.Do mletého masa přidáme 1 polévkovou lžíci soli, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžičku mletého černého pepře, 1 lžičku sody.Pečlivě promícháme a postavíme na 15-20 minut do ledničky. Ještě lépe bude, když ho tam necháme do rána.Děláme to proto, že během přípravy z takového mletého masa karbanátky neztratí tekutinu.Po usmažení zůstanou šťavnaté a budou tedy chutnější.Vychlazené mleté maso navíc usnadňuje vytváření karbanátků v požadovaném tvaru.

Lumir Balvin Poučme se z dějin od moudrých mužských i matek, radí náš pan učitel Ing. L. Balvín, Sokrates, Mojžíš, Ježíš, Karel4., Hus, Štúr... : Synové, mějte úctu k ženám. Nejdřív jim dávejte ochutnat z jídla, které vám navaří. Budete žít déle :-). Dobrou zdravou chuť a evoluční rozum pŕeji všem čitatelum moudrého Sputníku. 1

Červenáček Nemusíme si kupovat časopis Vlasta. 🐸🐸🐸🐸 0

