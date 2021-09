https://cz.sputniknews.com/20210915/obdarena-kubelkova-vystavila-sve-mocne-zbrane-bohyne-jasaji-jeji-sledujici-15840984.html

Obdařená Kubelková vystavila své mocné zbraně. Bohyně, jásají její sledující

Obdařená Kubelková vystavila své mocné zbraně. Bohyně, jásají její sledující

Česká modelka a moderátorka Iva Kubelková opět překvapila fanoušky. Již nějakou dobu spolupracuje se značkovým spodním prádlem Astratex, a tak se nebála všem... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

To, že se Kubelková může pochlubit opravdu bujným poprsím, ví asi každý. Navíc se tato čtyřiačtyřicetiletá kráska nemá ani ve svém věku za co stydět, a tak své vnady ukazuje, kde může.Na snímcích je Iva zachycena v béžovém prádle a rozhodně to nevypadá, že by se nějak styděla nebo se snažila svou chloubu zakrývat. Ba naopak. A tento pohled ocenili mnozí fanoušci, zejména pánové.A přidávali se další: „Nejhezčí paní z Československa a bohyně v jednom!“Podle mnohých je Iva skále kočka a doslova bohyně. „Jste úžasná,“ zaznělo.A lichotky padly i na spodní prádlo: „Ta podprda je nádherná.“Skutečnost, že má značka široký výběr a skvělé kousky pak potvrdila i stejně obdařená herečka Alice Bendová: „Mají nádherné podprsenky všech velikostí.“Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.

Lumir Balvin Uvědomme si, že demoralizace dětí a voliču v ČR se blíží demoralizaci v SR. To znamená, že voliči si budou brzo i v ČR volit za prezidenta kandidátku podle poprsí a ne kandidáta s mozkem. Jako v SR. To ale učí pan učitel Ing. L. Balvín už cca 40 let. Podle vzoru Sokrata, Ježíše, Husa, Štúra. A lidé v EU to už nemají čim pochopit - každou generaci je jim IQ znižované o 7 bodu... 1

