Onkolog uvedl čtyři příznaky „nepozorovaného“ zasažení organismu rakovinou

Pokud se objeví bolesti, viditelné nádory, prudká ztráta hmotnosti a nechutenství, je to svědectvím o vývoji rakoviny již v pokročilém stádiu, vysvětlil člen... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj se někteří lidé, i když se objeví příznaky rakoviny, bojí jít k lékaři, kde mohou uslyšet nepříjemnou diagnózu.„Rakovina je onemocnění, které bývá v raných stádiích asymptomatické, kdy ještě je možné ho vyléčit. Pokud je onkologie diagnostikována v době nástupu symptomů, je to již stádium 3-4, kde nemluvíme o vyléčení, ale o maximální možné době prodloužení života pacienta,“ řekl Davydov.Lékař také doporučil, abychom se nezabývali nekonvenční léčbou nemoci, protože je to spojeno s velkým nebezpečím ztráty drahocenného času.„Pokud vám diagnostikují rakovinu, léčba by měla být zahájena okamžitě, protože čím dříve se to provede, tím vyšší je pravděpodobnost, že to přinese výsledek,“ vysvětlil lékař.Davydov na závěr upozornil, že i několikatýdenní zpoždění může mít nezvratné důsledky, zejména v případě rakoviny žaludku, rakoviny plic nebo hormonálně závislého karcinomu prsu.Již dříve lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v pořadu televizního kanálu Rossija 1 hovořil o produktu, který může způsobit vznik rakoviny tlustého střeva.Lékař upozornil, že nadměrná konzumace červeného masa je jedním z rizikových faktorů rakoviny.Odborník zařadil do tohoto seznamu i vepřové, hovězí a jehněčí maso. „Onkologové toto maso oficiálně považují za karcinogen stejně jako tabák, alkohol a chemikálie,“ zdůraznil lékař.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

