https://cz.sputniknews.com/20210915/politico-v-usa-vyzvaly-aby-na-ukrajinu-byl-dodan-protiraketovy-obranny-system-zelezna-kopule-15850276.html

Politico: V USA vyzvaly, aby na Ukrajinu byl dodán protiraketový obranný systém Železná kopule

Politico: V USA vyzvaly, aby na Ukrajinu byl dodán protiraketový obranný systém Železná kopule

Někteří členové Kongresu USA navrhli, že Ukrajině dodají dva izraelské systémy taktické protiraketové obrany Železná kopule. Píše o tom Politico. 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T20:03+0200

2021-09-15T20:03+0200

2021-09-15T20:20+0200

svět

ukrajina

rusko

usa

izrael

protiraketová obrana

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/640/21/6402197_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_3388b2ce9081abba75184e7a08d86974.jpg

Výbor pro ozbrojené síly představil svou verzi zákona o obraně na rok 2022. Pentagon podle něj musí poskytnout zprávu s možnostmi potenciálního prodeje nebo převodu „stávajících systémů“ do Kyjeva.Dokument neuvádí název žádného konkrétního systému protiraketové obrany, nicméně podle zdroje publikace jde o baterie Železná kopule, což by mělo pomoci ukrajinské armádě „odolat Rusku“.Poznamenává se, že Spojené státy si pořídily před dvěma lety od Izraele dvě baterie Železná kupole, ale nedokázaly je integrovat do svého nového systému vojenského velení a řízení.Bílý dům nepotvrdil zprávy médií o tom, že Spojené státy mohou údajně dodat Ukrajině systém Železná kupoleOleksij Arestovič, poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny, tiskový tajemník kyjevské delegace v Třístranné kontaktní skupině poznamenal, že získání tohoto systému je pro zemi důležité, i když to není všelék.„Ani jeden zbraňový systém není univerzální a neplní všechny úkoly. Hlavní zde bude to, pokud nám je předají, že Ukrajina obdrží zbraně nejmodernějších modelů, zvýšení bojové schopnosti ozbrojených sil Ukrajiny jako celku a to, že budou pokryta buď dvě klíčová města, nebo dva obranné objekty, nebo dvě nebo více zařízení kritické infrastruktury,“ dodal.Na začátku září navštívil Washington ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a setkal se se svým americkým protějškem Joe Bidenem. V důsledku jednání byla podepsána dohoda o strategických základech obranného partnerství. Stanovuje další kroky interakce mezi ministerstvy obrany obou zemí s cílem zvýšit vojenský potenciál a připravenost Ukrajiny zachovat územní celistvost země a postupovat směrem ke kompatibilitě s NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210902/ukrajina-a-usa-prijaly-spolecne-prohlaseni-o-plynovodu-nord-stream-2-15695344.html

Karel Adam Ta výzva má asi takovou hodnotu jako když zakřičí v senátu Fisher 5

Ωmega.. . Všetky sistemove senzory zidovskej podradnej zbrane kupola na uka na uzemi zapredanych zurvýsinov sú už dávno inštalované ,Spomente si na bolesť pribyteho na skalu prométea .Vás ktorý tužite nad mocov nad človekom slobodnym čaka rovnaký trest .je ktorí je jediný 0

2

ukrajina

rusko

usa

izrael

pentagon

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, izrael, protiraketová obrana, pentagon