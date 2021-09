https://cz.sputniknews.com/20210915/sestra-v-cesku-zadrzeneho-francettiho-se-obratila-na-ruskeho-prezidenta-putina-15845586.html

Sestra v Česku zadrženého Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Putina

2021-09-15T11:18+0200

Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Městský soud v Praze v úterý rozhodl o vzetí do vazby občana Ruské federace Alexandra Frančettiho, který byl v neděli na žádost Ukrajiny zadržen na mezinárodním letišti hlavního města České republiky. Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác.Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Nejvyšší soud České republiky projedná odvolací stížnost minimálně za 14 dní.Zadržení v Praze občana RFNa pražském letišti byl v neděli zadržen občan RF Alexandr Frančetti na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Zadržení v Praze občana RF Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl v neděli zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.„Zadržení bylo výsledkem zkoordinovaných aktivit ukrajinských a českých právních orgánů za účelem pohnání Alexandra Frančettiho k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu, zejména za účast v ruské okupaci Krymu. Ukrajinská strana dnes pracuje na dokončení potřebných procedur s cílem předání Alexandra Frančettiho ukrajinskému soudnictví,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, některými sice přezdívaný moula nebo dutohlav, nejčastějí vystupující pod značkou matematických značek nebo jako Kosmo Olin, mám ve věci jasno.... Jeho sestra udělala dobře. I já jsem se na mesié Putina obrátil mailem a připomenul mu jeho slova, že ochrání každého Rusa. A teď už musím končit. Musím si vypít třetinu bílku z pštrosího vejce a pak se posadím před televizi do svého dětského minikřesílka. 1

Lumir Balvin ČR má dvě možnosti. Buďto splní příkaz nejfeminističtější diktatúry USSA - pobočka Ukrajina a Rusa zatkne, anebo nesplní diktát úchylnách z USSA - pobočka UA a USSA napadne a zvrhne vládu vČR... Co by ste si vybrali? Je to těžké... 1

