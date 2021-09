https://cz.sputniknews.com/20210915/testy-na-covid-ve-skolach-pokracovat-zatim-nebudou-podle-vojtecha-je-pozitivnich-jen-hrstka-15846383.html

Testy na covid ve školách pokračovat zatím nebudou. Podle Vojtěcha je pozitivních jen hrstka

Zářijová tři kola testování ve školách odhalila 438 pozitivních případů covidu-19, 290 nakažených bylo na základních a 148 na středních školách. Celkově se... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

Celkově v Česku od začátku září přibylo 4 312 nových případů, desetina nakažených je ze škol. Nejhorší situace je od začátku září v Praze a Karlovarském kraji, zejména jde o okres Karlovy Vary.Ministerstvo zdravotnictví nebude zatím pokračovat v plošném testování ve školách, protože testování na začátku září ukázalo, že záchyty případů nerostou.Uvažuje se však o tom, že by se ve školách screeningové testování na podzim zopakovalo, mohlo by jít o dva termíny.Adam Vojtěch také uvedl, že počet potvrzených případů ve školách odpovídá trendu šíření v celé populaci.Ministerstvo podle něj aktuálně nepočítá s plošným testováním ve školách.Od začátku očkování proti covidu bylo v České republice podáno téměř 11,65 milionu dávek. Plně naočkovaných je 5 852 221 lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

