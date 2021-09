https://cz.sputniknews.com/20210915/v-becve-po-roce-uz-zase-plavou-ryby-zarybnovani-bude-pokracovat-i-v-dalsich-letech-15845418.html

V Bečvě po roce už zase plavou ryby. Zarybňování bude pokračovat i v dalších letech

V Bečvě po roce už zase plavou ryby. Zarybňování bude pokračovat i v dalších letech

Rok po ekologické havárii se do Bečvy vracejí ryby. Rybářům se do řeky podařilo navrátit tuny ryb. Zarybňování bude probíhat i v dalších letech, rychlost však... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T11:44+0200

2021-09-15T11:44+0200

2021-09-15T11:44+0200

česko

česká republika

ekologická katastrofa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/15845371_274:0:1824:872_1920x0_80_0_0_10155682f7cbc9f78ebe9ba842debff0.jpg

Předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián pro ČTK okomentoval aktuální situaci v Bečvě. Podle něj by obnova řeky mohla nakonec trvat kratší dobu, než se očekávalo.Zarybnění Bečvy si již vyžádalo přes milion korun. „Kdyby nebylo této události, stálo by zarybnění tohoto postiženého úseku ročně zhruba 350.000 korun. My se snažíme držet v této době minimálně dvojnásobek této částky,“ dodal předseda Kocián.Rybáři do řeky postupně vysadili parmy, mníky, podoustve či ostroretky, ale také například cejny. Zároveň se snaží vysadit také ročníky, které ekologická katastrofa zahubila. Do řeky tak vrací i starší ryby, aby byly schopné co nejdříve vlastní reprodukce.Aktuálně na otráveném úseku Bečvy platí od začátku ledna až do odvolání režim chyť a pusť. Rybáře na to upozorňují tabule u samotné řeky. Podle Kociána bude tento režim platit i v příštím roce.Ekologická katastrofaK úniku jedovatých látek do řeky Bečvy došlo v loňském roce 20. září. Odborníci uvedli, že došlo k vážnému poškození biotopu a všech organizmů, které jsou životně vázány na vodu, a to přibližně na 40 kilometrech toku řeky v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.Vodohospodáři po vypuknutí aktivní fáze katastrofy několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. Podle svědků přitom byl na místě cítit zápach chloru. Prakticky celá rybí osádka uhynula.Sněmovní vyšetřovací komise zřízená kvůli ekologické katastrofě na řece Bečvě si ve Zlíně v březnu vyslechla prvních šest svědků. Řeka nemusela být otrávená kyanidem.Neodpovídá prý tomu stav uhynulých ryb. Ryb, které se staly obětí otrávené vody, přitom bylo více než 40 tun.

https://cz.sputniknews.com/20210504/vinikem-ekologicke-havarie-na-becve-by-podle-znaleckeho-posudku-mohla-byt-firma-energoaqua-14373838.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/kauza-becva-reku-nemusel-otravit-kyanid-15439616.html

Lumir Balvin Bohužel ryby tam budou plavat jen do té doby, neť ji nějaký agent USSA-pobočka média - Piráti před volbama neotráví s cílem pomluvit a zvrhnout Babiše a vládu v ČR. 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, ekologická katastrofa