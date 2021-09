https://cz.sputniknews.com/20210915/v-ruskem-krasnojarsku-byli-zadrzeni-dva-naborari-do-rad-teroristu-15844055.html

V ruském Krasnojarsku byli zadrženi dva náboráři do řad teroristů

V ruském Krasnojarsku byli zadrženi dva náboráři do řad teroristů

Pracovníci Federální služby bezpečnosti (FSB) v Krasnojarsku odhalili dva náboráře teroristické organizace Jama'at al-Tawhid wal-Jihad*, podezřelí byli... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T08:24+0200

2021-09-15T08:24+0200

2021-09-15T08:24+0200

svět

rusko

fsb

teroristé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1108/81/11088125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd73f6f4d758a80f1a0307ff8c51f0f5.jpg

Podle tiskového oddělení bylo zahájeno trestní řízení. Podezřelí byli umístěni do vazby.Zadržení stoupenců Islámského státuStředisko pro styk s veřejností Federální služby bezpečnosti Ruska (FSB RF) na začátku září informovalo o tom, že byli zadrženi čtyři stoupenci Islámského státu* (IS), kteří připravovali útok na policii v Ingušsku.„Byla zamezena činnost stoupenců mezinárodní teroristické organizace IS…, kteří se podíleli na přípravě a spáchání teroristických činů v Republice Ingušsko. Byli zadrženi čtyři občané RF, kteří přes internet navázali kontakt s členy IS za účelem koordinace své činnosti v přípravě a spáchání teroristických činů, včetně útoků na příslušníky pořádkových orgánů s použitím podomácku vyrobených výbušnin a sečných zbraní, propagandy teroristické ideologie mezi občany RF,“ uvádí se ve zprávě.V domovech zadržených byly zabaveny střelné a sečné zbraně, výbušná a zápalná zařízení, a také komponenty a nástroje na jejich výrobu. V jejich komunikačních prostředcích byla také objevena korespondence s členy IS, která potvrzuje jejich zločinecké záměry.*teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210906/ruska-fsb-zatkla-stoupence-islamskeho-statu-kteri-planovali-utok-v-ingussku-15738675.html

Červenáček Přiznají třeba i pobyt na Měsíci. 🐸🐸🐸🐸 1

gehard cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

2

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, fsb, teroristé