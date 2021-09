https://cz.sputniknews.com/20210915/zagorova-zazarila-na-koncerte-manzela-a-to-s-matragiovou-dockame-se-i-jejiho-solo-vystoupeni--15849638.html

Zagorová zazářila na koncertě manžela, a to s Matragiovou. Dočkáme se i jejího sólo vystoupení?

Zagorová zazářila na koncertě manžela, a to s Matragiovou. Dočkáme se i jejího sólo vystoupení?

Zdá se, že zpěváčka Hana Zagorová, která kvůli zdravotním potížím zrušila podzimní koncerty, je z toho nejhoršího venku. 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T23:29+0200

2021-09-15T23:29+0200

2021-09-15T23:29+0200

celebrity

zdraví

koncert

manželé

hana zagorová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1051/01/10510134_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_5e653388fb42d59e018f6fcd12500771.jpg

Na asociální síti celebrita zveřejnila fotografii z koncertu ve Státní opeře, kde vystupoval její manžel Štefan Magrita.Je vidět, že Zagorová je šťastná. Navíc je ve společnosti jiných krásných žen, a to návrhářky Blanky Matragiové a Marty Kovaříkové.Sledující pod příspěvkem své nadšené neskrývali.„Velmi Vám to,” zareagovala Jana Lückert.„Moc hezký koncert,“ uvedla uživatelka Alena.„Ano, byl to krásný koncert,“ souhlasila Jana Radová.Připomeňme, že v srpnu nenapodobitelná Zagorová oznámila na svém instagramovém profilu, že ruší podzimní koncerty.Změny v plánech známé zpěvačky, která letos v září oslavila 75 let, způsobily následky covidu.Tuhle nemoc Zagorová sice prodělala ještě loni, zatím se jí však nedaří kompletně zotavit.„Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu, musím respektovat doporučení lékařů, a bohužel zrušit od 5. 8. do 30. 10. 2021 veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto,“ uvedla v srpnovém příspěvku celebrita.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20200805/byl-to-velky-sok-znamou-ceskou-navrharku-zasahla-tragedie-v-bejrutu-12308272.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, koncert, manželé, hana zagorová