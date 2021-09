https://cz.sputniknews.com/20210915/ziska-cesko-konkretni-dukazy-v-kauze-vrbetice-vysetrovatele-provedou-nove-analyzy-ostatku-zemrelych-15848236.html

Získá Česko konkrétní důkazy v kauze Vrbětice? Vyšetřovatelé provedou nové analýzy ostatků zemřelých

Vyšetřovatelé kauzy explozí na muničních skladech ve Vrběticích čekají na výsledky nových analýz dvou zemřelých mužů. Mohou prý potvrdit verzi o úmyslném... 15.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-15T20:40+0200

2021-09-15T20:40+0200

2021-09-15T20:40+0200

česko

rusko

mezinárodní vztahy

česká republika

politika

analýza

policie čr

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495117_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9dabd58f5b37375de46c8e1e9551463f.png

Podle informací Lidových novin, vyšetřovatelé nyní čekají na výsledky dodatečných analýz zemřelých. Pokud budou v jejich ostatcích nalezeny prvky, které neobsahovala na skladu uložená munice, tak by se jednalo o důkaz, že se jednalo o úmyslné exploze.„Pokud tam byly šrapnely a šlo to do kostí, tak by se mohly najít kovové částice. Pokud tam byl výbuch, tak lze vystopovat tzv. blood syndrom, kdy dojde k polámání kostí tlakovou vlnou. Pokud se bavíme o místě epicentra, tam může být i termické poškození,” citují Lidové Noviny přednostu Ústavu soudního lékařství FN Královské Vinohrady Jiřího Hladíka.Redakce se odvolává na svůj „důvěryhodný zdroj“, jenž sdělil, že „není vyloučené, že může v případu padnout i obvinění“, pokud to nové poznatky získané pomocí dodatečného zkoumání dovolí.Kontexty kauzyAž do dubna letošního roku vyšetřovatelé pracovali s verzí, že zaměstnanci, kteří měli na starosti nakládání s municí, s největší pravděpodobností nakládali s municí neadekvátně, což vedlo k výbuchu. Následně ale premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček přišli s informacemi na základě poznatků českých bezpečnostních struktur, že do výbuchu byly zapojeny ruské tajné služby a jejich operativní důstojníci, konkrétně agenti ruské tajné služby GRU Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS, z níž vycházela prohlášení čelních českých politiků, neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí Ruska v minulosti uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Rusofobové a zaprodanci EU, NATO a USA řádí v ČR jak černá ruka. Po skoro 8-mi letech od výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích se může pitva dvou zemřelých zmanipulovat a ti co to budou vyšetřovat mohou být i zkorumpovaní západními špionážními centrálami jen, aby mohli falešně obvinit Rusko je to zpravodajská hra s cílem obvinit Rusko - šokující a zavrženíhodné !!! I náš bezpečnostní expert generál Šandor Hamáčkovi a Burešovi nevěří a říká proč by to Rusové dělali tak blbě a diletansky. Je to všechno pokrytectví naší vlády a kolaborantu v demobloku založené na tendenční lži a oblbování národa !!! 2

rusko

česká republika

rusko, mezinárodní vztahy, česká republika, politika, analýza, policie čr