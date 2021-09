https://cz.sputniknews.com/20210916/australie-v-ramci-aliance-aukus-ziska-minimalne-osm-jadernych-ponorek-15852226.html

Austrálie v rámci aliance AUKUS získá minimálně osm jaderných ponorek

Dříve Morrison, britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden informovali o vytvoření nového partnerství AUKUS ve sféře obrany a bezpečnosti. První iniciativou této aliance bude vytvoření jaderných ponorek pro australské námořnictvo.Televizní stanice ABC dříve informovala, že se Canberra rozhodla vytvořit flotilu jaderných ponorek a vzdát se kontraktu s francouzskou Naval Group v hodnotě 90 miliard australských dolarů (asi 1 413 miliard Kč), místo toho upřednostní společný projekt s USA a Velkou Británií. Jak uvádí společnost, nabízela Austrálii „obyčejnou ponorku výjimečné kvality“.V roce 2017 australská vláda informovala o výběru Naval Group na realizaci největšího obranného projektu obyčejných ponorek. Canberra však nedávno informovalo, že vystupuje z dohod o ponorkách s francouzskou společností. Své rozhodnutí orgány vysvětlily „zrychlením změn v regionální bezpečnosti“.Velvyslanectví Číny ve Washingtonu v reakci na vytvoření obranného partnerství USA, Velké Británie a Austrálie již vyzvalo, aby se země vzdaly mentality studené války a nevytvářely aliance, ať už jsou namířené proti komukoliv.Británie může stáhnout jaderné ponorky ze SkotskaVelká Británie vypracovala akční plán na stažení svých jaderných ponorek ze základen ve Skotsku pro případ, že by se Skotové chtěli odtrhnout od Spojeného království.Podle portálu je jednou z možných variant přesun ponorek na základnu Devonport nedaleko anglického Plymouthu. Jak uvádí FT s odkazem na analýzu Královského společného institutu pro obranný výzkum z roku 2014, tento krok by mohl stát 3-4 miliardy liber (pozn. 88,7-118 miliard Kč).Druhou variantou je vyslání ponorek do USA nebo Francie. Jak uvádí zdroje, toto rozhodnutí by pro rozpočet bylo nejméně nákladné, může se však negativně odrazit na obranné suverenitě.V rámci třetí varianty Velká Británie zkoumá možnost dlouhodobého pronájmu nynějších královských základen Clyde a Coulport, které se nacházejí ve Skotsku. V tomto případě Spojené království se Skotskem zahájí jednání, které by základnám poskytlo status britských zámořských území. V případě získání nezávislosti však Skotská národní strana vystupuje za vyvezení jaderného arzenálu z území regionu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Francie se ukázala jako nedůvěryhodný obchodní partner, Rusku nedodala z politických důvodů vrtulníkové lodě Mistrál a teď ochutnala podobnou "polívčičku" od svých spojenců. 5

slav007 založenie AUKUS pre nás dobrá správa o budúcom konci NATO, austráli tie ponorky budú na dve veci a briti a samovia sa zbavia starého šrotu 3

