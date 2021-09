Evropský parlament vyzval k přípravě na příliv migrantů z Afghánistánu

https://cz.sputniknews.com/20210916/evropsky-parlament-vyzval-k-priprave-na-priliv-migrantu-z-afghanistanu-15858682.html

Evropský parlament vyzval Evropskou unii, aby se v souvislosti se situací v Afghánistánu připravila na možnou novou migrační krizi, uvádí se v rezoluci přijaté... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

„Většina migrantů se vydá při hledání bezpečí do sousedních zemí. EU musí naplánovat poskytnutí další pomoci sousedům Afghánistánu, kteří přijímají uprchlíky, nejlépe prostřednictvím příslušných agentur OSN, a také prostřednictvím humanitárních organizací působících na místě,“ píše se v dokumentu.Dokument zároveň zdůrazňuje, že pomoc sousedním státům by se neměla stát alternativou k politice poskytování azylu na území samotné Evropské unie.„Vyzýváme Evropskou komisi a státy EU, aby spolupracovaly na provádění humánní politiky v oblasti poskytování azylu,“ uvádí se v dokumentu.Poslanci vyzvali především k zajištění bezpečnosti těch Afghánců, kteří mohou být v nebezpečí v souvislosti s nástupem Tálibánu* k moci.Na začátku srpna Tálibán zintenzívnil ofenzivu proti afghánským vládním silám, 15. srpna vstoupil do Kábulu a následující den oznámil, že válka skončila. Poslední dva srpnové týdny z letiště v Kábulu, které bylo pod ochranou americké armády, došlo k masové evakuaci občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna americká armáda opustila kábulské letiště, čímž skončila téměř 20letá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu. 6. září tálibové oznámili, že Pandžšír, poslední z 34 afghánských provincií, byl dobyt a je pod jejich kontrolou.* teroristické hnutí zakázané v Ruské federaciSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

