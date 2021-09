Gabriela Soukalová se stala maminkou krásné holčičky

https://cz.sputniknews.com/20210916/gabriela-soukalova-se-stala-maminkou-krasne-holcicky-15859513.html

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová (31) se spolu se svým partnerem Milošem Kadeřábkem radují z právě narozené dcerky, které dali dvě jména. Věděli předem... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Sportovkyně a moderátorka oznámila své těhotenství začátkem března. „Jsme obrovsky vděční, že nás s mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme neplánovali a nechali tomu volný průběh,“ řekla tenkrát Gabriela Soukalová.Dodala, že s partnerem byli překvapeni, že se to podařilo tak rychle, ale o to víc se na miminko těší. „Na Primě, kde moderuji pořad Showtime, jsem musela barvu přiznat v momentě, kdy hlavní kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že mi dělají velké břicho,“ přiznala. Zároveň dodala, že si nedovede představit, že bude tři roky na mateřské a nebude chodit do práce, ale vše se uvidí, až se dítě narodí.Nyní se oba mladí lidé radují z krásné a zdravé dcerušky, na jejíž narození se oba pečlivě připravovali, Miloš možná ještě více než Gábina.S bývalým manželem, badmintonistou Petrem Koukalem se Gabriela rozešla loni v září a po rozvodu si nechala změnit příjmení, aby začala nový život od začátku. „Jako Gabriela Koukalová jsem uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější život, s dalšími výzvami, které osud přinese,“ prohlásila tehdy.Jako první zástupce biatlonu v historii se stala Sportovkyní roku. Má dvě medaile z olympiády v Soči, velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru, vyhrála na MS závod ve sprintu. Před dvěma lety ukončila sportovní kariéru.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

