https://cz.sputniknews.com/20210916/google-a-apple-reagovaly-na-pozvani-k-ucasti-v-zasedani-o-volbach-v-rf-15853799.html

Google a Apple reagovaly na pozvání k účasti v zasedání o volbách v RF

Google a Apple reagovaly na pozvání k účasti v zasedání o volbách v RF

Americké společnosti Google a Apple reagovaly na pozvání komise Rady federace pro ochranu státní suverenity na projednání nepřípustnosti zasahování do voleb v... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T14:59+0200

2021-09-16T14:59+0200

2021-09-16T15:08+0200

svět

rusko

google

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/494/93/4949343_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_9102bccc2c7bae11f921638d04b09125.jpg

Senátor svolal na čtvrtek zasedání komise na téma O faktech zasahování amerických společností Google a Apple do voleb do Státní dumy RF.Klimov Sputnik dříve řekl, že zaslal pozvání vedení daných společností, aby mohly poslat na toto zasedání své zástupce.„Do 10:00 moskevského času reagovaly, všechno obdržely, komunikace začala,“ řekl politik. Klimov neupřesnil, jestli se zástupci společností zúčastní zasedání komise.V odpovědi na otázku novináře, budou-li zástupci společností moci promluvit, když přijdou na zasedání komise, Klimov odpověděl: „Všechno bude záviset na tom, jakou budou mít plnou moc, budou-li zplnomocněni zastupovat společnosti.“Exekutoři přinutí Google odstranit odkazy na portál Chytrého hlasováníTisková služba Federální služby soudních exekutorů dříve informovala, že exekutoři hodlají přinutit Google ke splnění rozhodnutí Rozhodčího soudu v Moskvě.Rozhodčí soud v Moskvě zakázal společnostem Yandex a Google dávat do vyhledávačů výsledky na dotaz Chytré hlasování. Bylo to uděláno na žádost stavropolské společnosti Woolintertrade (velkoobchod se živočichy, masem, vlnou a kůží), která se obrátila na soud se žádostí o ochranu výhradního práva na její zaregistrovanou obchodní značku Chytré hlasování kvůli tomu, že ji Roskomnadzor (Ruský úřad pro dohled ve sféře spojů, masových komunikací a informačních technologií) zařadil do rejstříku zakázaných webů.Vyhledávač Google i nadále dává odkaz na web Chytrého hlasování, na který Roskomnadzor předtím omezil přístup kvůli jeho použití pro pokračování činnosti Fondu boje s korupcí. (extremistická organizace zakázaná v RF, zahraniční agent).Úřad zjistil, že prostředky na překonání zablokování poskytuje přes 10 zahraničních providerů z USA, Ukrajiny, Německa, Francie, Japonska, Velké Británie a dalších států. Roskomnadzor sdělil, že také aplikace společností Apple a Google, DNS- a CDN servisy Google, Cisco, Cloudflare a řada dalších ignoruje jeho požadavky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210902/ministerstvo-zahranici-usvedcilo-apple-a-google-ve-snaze-zasahovat-do-voleb-v-rusku-15702970.html

https://cz.sputniknews.com/20210915/expert-westinghouse-neni-v-nejlepsi-forme-cesko-by-mohlo-usetrit-kdyby-spolupracovalo-s-ruskem-15851619.html

❌➗➖➕ Fakt je bohužel, že Rusko a Čína úplně zaspaly vývoj a ještě ani vůbec nemají svoje vlastní globální sítě a internet a vlastní nezávislé síťové a internetové technologie. Jsou bohužel odkázáni na USraelský internet, kde logicky i úplně podléhají a nemůžou proti tomu nic moc dělat.. Pro USraelce je internet a sítě klíčová technologie, kde netrpí žádnou konkurenci a dokonce se neštítili v Kanadě pod vymyšlenou záminkou zatknout Čínskou vedoucí manažérku Huawei. Protože čínská firma Huawei má nejnovější patenty a technologie na komunikační sítě G5 a světově si konkurenčně buduje k těm USraelským sítím vlastní "internet".. Takže i v tomto oboru běží "krvavá" válka !!!. Čína také hned po tom zatčení manažerky Huawei v Číně pozatýkala pět USraelskych hajzlů a do dnes ta situace není soudně vyřešená a sekají se mezi sebou.. 🇨🇳🍒📡💱💻⌨️🖱️🖨️📠📀👍👍👍 37

Červenáček Zástupci obou pindosfirem by na jednání seděli jako tvrdá y. 🐸🐸🐸🐸 0

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, google, apple