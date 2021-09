https://cz.sputniknews.com/20210916/je-to-vysledek-prace-fica-a-pellegriniho-matovic-se-zastal-kolikove-a-mikulce-15856086.html

„Je to výsledek práce Fica a Pellegriniho." Matovič se zastal Kolikové a Mikulce

Ve středu večer jednali slovenští lídři koaličních stran o nové situaci ve vládě. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková se spolu s větší částí strany Za lidi... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Matovič přiznal, že problém nevyřešili. „Protože jsem koaličním partnerům řekl, že je problém pro hnutí OĽaNO, když se mafie snaží vydláždit cestu spravedlnosti, je to 100krát větší, než když někdo uvízne ve svém ministerském křesle. Požádal jsem koaliční partnery, aby tento problém řešili velmi rychle a vyřešili ho. Protože pokud to nevyřešíme, tato koalice ztratí svůj význam," řekl Matovič.Ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) podle něj nezklame. „Cestička mafii jinými justičními orgány, které by měly chránit spravedlnost," dodal Matovič.Podle něj je problém ve 12 letech vlády strany Směr. „Je to výsledek práce Roberta Fica a Petera Pellegriniho, kteří vložili klíče ke spravedlnosti do rukou nitranské mafie," pokračoval.Podle něj vyšetřovatelé nemanipulovali s vyšetřováním a prohlášeními a „ve vězení jsou nevinní lidé".Pellegrini dříve stáhl návrh na odvolání ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové. Uvedl, že vzhledem k vážné situaci v bezpečnostních silách nemá smysl odvolat jednoho člena vlády a vyzval k rezignaci premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Oznámil, že jeho poslanci začnou sbírat podpisy, aby zahájili schůzi o odvolání premiéra.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Peter Pavelka Ak podvodnik Matovic tvrdi , ze Fico aPelle 0

Peter Pavelka tvrdi , ze tito dvaja su mafia , preco ich este nezatkli !? 0

