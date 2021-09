https://cz.sputniknews.com/20210916/lekar-uvedl-symptom-ktery-je-mylne-pokladan-za-mozkovou-mrtvici-15844594.html

Lékař uvedl symptom, který je mylně pokládán za mozkovou mrtvici

Lékař uvedl symptom, který je mylně pokládán za mozkovou mrtvici

Někteří pacienti mylně pokládají závrať za příznak problémů s mozkovými cévami, řekl ve vysílání televizní stanice Rossija 1 lékař a televizní moderátor... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T08:26+0200

2021-09-16T08:26+0200

2021-09-16T08:26+0200

zdraví

zdraví

mrtvice

mozková mrtvice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/13425486_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c3345ec92365fb49cbfa0d75acc7d7.jpg

„Jde zpravidla o problémy s vnitřním uchem. Není to symptom začínající mozkové mrtvice, lidé hned běží ke kardiologovi nebo neuropatologovi,“ podotkl Mjasnikov. Dodal, že kromě závratě, kdy může člověk jen těžko stát, poukazuje na problém s uchem také nevolnost.Mjasnikov doporučil návštěvu otolaryngologa.Smrtelná chybaMjasnikov včera ve vysílání televizní stanice Rossija 1 uvedl smrtelnou chybu při mozkové mrtvici. Podle jeho slov braní léků na snížení krevního tlaku při mozkové mrtvici může vést ke smrti pacienta. Podotkl, že příčinou trombózy mozkových žil bývá vysoký krevní tlak.Podotkl, že takovým nemocným nelze snižovat tlak, protože to vede k poklesu perfuzního tlaku v mozku, srdci a ledvinách, což často končí smrtí.Mjasnikov doporučil při mozkové mrtvici odvézt člověka v průběhu tří hodin do nemocnice, kde mu poskytnou nezbytnou pomoc.Rané příznaky infarktu a mozkové mrtviceLékař, docent katedry poliklinické terapie lékařské fakulty Pirogovovy lékařské univerzity Dmitrij Karpenko uvedl v rozhovoru pro Argumenty a fakty rané příznaky infarktu a mozkové mrtvice.Podle jeho slov se tyto choroby vyvíjí často bez symptomů. Člověk může pokládat jejich příznaky za únavu nebo malátnost a neobrátit se včas k lékaři.Jak podotkl Karpenko, na vývoj infarktu nebo mozkové mrtvice poukazuje často strnutí končetin, slabost a problémy s pohybovou soustavou. Kromě toho si mnozí pacienti stěžují na potíže při řeči, silné bolesti hlavy a zmatenost vědomí.Lékař zdůraznil, že bez patřičného léčení se mohou u nemocného vyvíjet komplikace: porušení pohybové funkce, funkce mozku, ztráta zraku a sluchu. Kromě toho nevyloučil ani invaliditu.Pokud jde o zabránění mozkové mrtvici, je třeba zachovávat normální krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru a také tělesnou hmotnost. Také je podle jeho slov třeba přestat kouřit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210831/tri-salky-kavy-denne-znacne-snizi-riziko-infarktu-zjistili-vedci-15667328.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, mrtvice, mozková mrtvice