MZV RF: Rusko očekává, že české úřady propustí zadrženého ruského občana Frančettiho

Rusko očekává, že české úřady propustí zadrženého občana Ruské federace Alexandra Frančettiho na svobodu. Moskva vyzývá Prahu, aby učinila zvážené rozhodnutí... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

„Očekáváme, že česká strana co nejdříve propustí ruského občana a odpoví na naše dotazy ohledně důvodů a motivů jeho zadržení,“ uvedla Zacharovová na briefingu.„Doufáme, že se Praha zdrží vstřikování nových ‚dráždivých látek' do naší již tak složité dvoustranné agendy, která se kvůli postupům Prahy opět extrémně napíná,“ poznamenala Zacharovová.Zdůraznila, že „pokusy některých představitelů českých úřadů o ujištění, že to, co se děje, nemá nic společného s našimi oboustrannými vztahy, nelze oznažit jinak, než pokrytectví".Městský soud v Praze v úterý rozhodl o vzetí do vazby občana Ruské federace Alexandra Frančettiho, který byl v neděli na žádost Ukrajiny zadržen na mezinárodním letišti hlavního města České republiky.Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Nejvyšší soud České republiky projedná odvolací stížnost minimálně za 14 dní. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Zadržení v Praze občana RF Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Šéf vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin pak nařídil, aby na základě zatykače vydaného Ukrajinou prostudovali experti právní důvody zadržení ruského občana na pražském letišti.Sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého žádá o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl v neděli zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

