Na Slovensku putuje do vazby pověřený šéf Úřadu inspekční služby Peter Scholtz

Na Slovensku putuje do vazby pověřený šéf Úřadu inspekční služby Peter Scholtz

Dočasně pověřený šéf slovenského Úřadu inspekční služby Peter Scholtz bude stíhaný vazebně, rozhodl o tom soudce pro přípravné řízení Okresního soudu... 16.09.2021

Soudce předtím rozhodl, že vyšetřovatelé Národní kriminální agentury (NAKA) Ján Č., Pavol Ď. a Milan S. budou také vazebně stíháni. V případě dalšího obviněného vyšetřovatele NAKA soudce přerušil pro přípravné konání rozhodování do čtvrtka do 13. hodiny. Zmíněná trojice také proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat Krajský soud v Bratislavě.Milana S. vzal soudce do koluzní vazby, Jána Č. a Pavola Ď. soudce vzal do vazby z důvodů takzvané koluzní a preventivní vazby.Soudce začal včera rozhodovat od 18. hodiny. „Soudce v rámci přípravného řízení vyslechl některé z obviněných a poté vzal všechny do vazby s tím, že u všech konstatoval důvody vazby tak, jak byly navrhované prokuraturou, a proto byly podány stížnosti. Všichni čtyři podali stížnost,“ potvrdil médiím prokurátor Chylo.Vyšetřovatelé Úřadu inspekční služby zadrželi čtveřici vyšetřovatelů NAKA a Petera Scholtze v pondělí. Obvinili je ze zneužití pravomoci veřejného činitele a zločinu maření spravedlnosti. Dva z nich obvinili z trestné věci ovlivňování pravdivosti výpovědí svědků.Ministr vnitra odmítá rezignovatMinistr vnitra Roman Mikulec dříve odmítl, že by mezi NAKA a Úřadem inspekční služby byl konflikt. Rezignaci proto odmítá. Ani se neobává vlastního zatčení, a to v souvislosti s podezřením, o kterém mluví opozice, že v době svého šéfování vojenským zpravodajstvím přijal úplatek ve výši 100 tisíc eur (2,5 milionu korun).Každopádně o Mikulcově odvolání bude jednat parlament v rámci řádné zářijové schůze, která začíná tento čtvrtek.Ještě v pondělí šéf resortu vnitra prohlásil, že nesouhlasí s postupem Úřadu inspekční služby ministerstva vnitra a Krajské prokuratury v Bratislavě v souvislosti se zadržením a obviněním vyšetřovatelů NAKA a zatčením dočasného šéfa policejní inspekce.

Červenáček Pestík nebo blizna, kdopak se v tom vyzná ? 🐸🐸🐸🐸 1

Peter Pavelka Slovensko, stratena krajina , ako ukrajina ...zemiakistan a bananistan dokopy ! 1

