Od Francie dostaneme kanóny za miliardy. Bez munice? Děla si částečně i sami vyrobíme…

Česká republika má značný schodek státního rozpočtu. Přesto koupí francouzské kanóny, poněkud se nepromyslelo, kdo dodá munici. Nejsou cizí houfnice políčkem... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Pane plukovníku, česká strana hodlá od Francie zakoupit dvaapadesát děl, resp. houfnic. Bude nás to stát 8,5 mld. Co vůbec bude ČR dělat s houfnicemi? Tlačí na nás někdo?Plk. Radovan Vích, poslanec: Je to třeba vidět v několika rovinách. V případě ohrožení našeho státu by dřívější československá armáda plnila jiné úkoly než ty, s nimiž by se musela popasovat současná Armáda ČR (AČR). Co se týká zakázky: bavíme se tu o kanónech a houfnicích, houfnice jsou děla na podvozku. Prostě dnešní doba si žádá novou techniku, tu dosluhující je třeba nahradit.Současná technika, která bude nahrazována, má nízkou spolehlivost. Její provozuschopnost je již za oficiální hranicí životnosti, bavíme-li se o podvozcích. Dosluhující technika má nástavbu s 152milimetrovým kanónem. Munice (tohoto průměru) v tomto zbraňovém systému má dostřel kolem 28 km, což na obranu našeho území je dostatečné. Nové zbraně jsou 155milimetrové s dostřelem kolem 45 km. Toto není přímo to, co bychom potřebovali pro obranu území, jako je to naše. Snažíme se tím spíše vyhovět koncepci NATO. V SPD bychom daleko raději viděli modernizaci stávající techniky. V rámci zbrojního průmyslu by to pomohlo našim českým firmám. Dokázali bychom se podílet na zakázkách, což umíme. Máme spoustu munice do našich původních děl. Ptáte-li se, zda na nás někdo „tlačí“, pak to jsou naše závazky v NATO. Jde taky o společné cíle a kompatibilitu. Vláda rozhodla pořídit děla francouzské provenience, což znamená, že ČR se vydává cestou jinou, než je cesta (pokročilé) modernizace.Dobře, tolik SPD, co ale váš názor vojáka?Z mého úhlu pohledu: armáda má dlouhodobě kostlivce ve skříni. Jde o stovky miliard, které bohužel nebyly investovány v době ekonomické konjunktury, tzn. včas. Bavíme se o tom, že naposledy měla armáda 2 % HDP za Miloše Zemana, resp. za jeho premiérování. Od té doby to šlo až na nějakých ostudných 0,97 %, to už byla éra pana ministra Stropnického. Priority vlád od té doby byly jiné, armáda sama určitý problematický stav nezpůsobila. AČR má asi 270 akvizičních projektů, z toho 17 je strategických a významných; mezi čtyřmi klíčovými jsou právě ta děla. V rámci 20 % z rozpočtu na modernizaci a nákup nové techniky, materiálu, pásová bojová vozidla pěchoty nebudou. Tudíž je letos potřeba koupit alespoň něco.Že v přezbrojovacím projektu došlo k nárůstu ceny, to je vážné, ale logické. Cena oceli neustále roste. Zmíněná indexace cen je proto reálná. Vidím však hlavní problém v munici, u této akvizice se jedná o klíčovou záležitost. Důležité je, kde se kompatibilní munice bude vyrábět. Mělo by jít u takto velkého dostřelu o munici řízenou. Opakuji, je nešťastné, že přezbrojujeme v době, kdy nemáme ekonomiku v kondici. Škoda, že se to nestihlo za času konjunktury.Dnes je zdá se prioritou potírání terorismu. Zde nejsou děla s dostřelem 45 km moc platná (v našich podmínkách)? Jaké jsou vlastně priority naší armády?Musíme vycházet z toho, jaké tu máme strategické a obranné dokumenty. Vlastně jde o bezpečnostní strategii ČR. Z toho vychází plán obrany státu a koncepce výstavby armády ČR do roku 2030, kterou schválila vláda. Bohužel dochází k astronomickým schodkům rozpočtů, na letošní rok je to 500 mld. (viz iRozhlas, 15. 2. 2021), které chybí. Na příští rok to je asi – 370 mld… Armáda nedostává to, co by dostávat měla. Ideálně by měla být dotována nějakými dvěma miliardami; základem by byly připravené a vysoutěžené akviziční projekty. Zkrátka bezpečnostní situace ve světě se změnila. Úměrně tomu je třeba modifikovat strategické a obranné dokumenty…V EU dochází už nejeden rok k teroristickým útokům. Děje se to i v Německu (útok ve Würzburgu), blízko našich hranic. Neměla by ČR vystoupit na platformě NATO s určitou iniciativou, jde-li o reálné bezpečnostní hrozby? Myslím, že zde nám ty kanóny opravdu moc nepomohou, viz i teze Miloše Zemana o terorismu.Strategický koncept NATO je celkově na pováženou. Vidíme, jakým debaklem skončila mise v Afghánistánu. Je to selhání USA i politiky NATO. 20 let se tam něco budovalo, za 11 dní to pak spadlo pod stůl. Je vidět, že koncept expedičních operací na velkou vzdálenost nefunguje, a to nemluvím o tom, že se exponujeme v místě s naprosto jiným kulturním kódem. NATO zde selhalo, takže jinak než debaklem – bych to nenazýval. NATO je vlastně určitou zabezpečovací agenturou, která obsluhuje USA.Referendum o vystoupení ČR z NATO je věcí zcela zásadní. Myslím, že nemůžeme být v NATO, je-li tam současně i Turecko. Koncept agresivní politiky NATO směrem východním nefunguje. Měli bychom se vrátit k filozofii obrany našeho státu. V tomto duchu mluvil i Miloš Zeman. Pokud se dostaneme po volbách do vlády, budeme usilovat, abychom prosadili zákon o referendu s tím, že je dobré, aby se rozhodli občané, zda naše členství v NATO chtějí. Pokud bychom vystoupili, musíme počítat s tím, že investice do armády budou muset být větší, budou vlastně násobné.Koncept NATO je celkově špatný do chvíle, dokud se NATO nevrátí k původnímu účelu, tzn. Severoatlantická aliance by měla být organizací skutečně obrannou. Tak tomu dneska není. Znovu říkám: referendum, dále pak budování naší armády k tomu, aby byla s to zajistit obranu naší země.Naše zbrojovky byly v minulosti výkonné. Dokonce naše zbraně používal i wehrmacht. Na výstavě trofejní techniky v Moskvě bylo mnoho zbraní ze Škodovky. Za ČSSR jsme vyráběli letadla, radary a mnoho dalšího. Jak je to teď? Dostanou naši lidé šanci participovat na zbrojním průmyslu?Ano, staří Plzeňáci vám ukážou, kde tam byla dělovka. To všechno víme. Při dělení federace a v rámci polistopadové euforie zde byl tlak na snížení počtu zbraňových systémů. Zbrojní průmysl stagnoval. Na Závody ťažkého strojárstrva (ZTS) byly vázány tisíce pracovních míst, to všechno bylo zrušeno. Trhy se zbraněmi jsme opustili, ihned nás ale nahradili jiní dodavatelé. Teď se na původní pozice složitě dostáváme zpět.Cílem je teď podpora domácího zbrojního průmyslu, který se velmi těžko buduje, protože narážíme na legislativu EU. U nás jsou zakázky zastropované. Jinak jde-li o ta děla, první čtyři kusy se vyrobí ve Francii, zbytek zde u nás, vítáme podporu domácího zbrojního průmyslu, ale jak říkám, jsou zde nastaveny limity. Do děl ale zatím chybí munice, resp. je otázkou, kde ji vezmeme.Takže podíl na výrobě ČR bude 40 %. Zaplatíme onu sumu za polotovary, náhradní díly, technologie… Do ceny se promítne ale i zdražování energií, surovin. Pamatujme na specifikace vysoutěžené zakázky, asi to tak má být, jde-li o cenu, byť Dánové si vyjednali cenu menší. My jinak dodáme houfnicím podvozky TATRA… Meziroční indexace cen technologií, surovin – to vše rapidně projekt prodražuje. Je to tedy drahé, ale je to i výsledek kumulace dluhu minulých vlád. Měli jsme nakupovat v době, kdy tu byla ekonomická konjuktura. Průběžná modernizace armády, implementace nových prvků, to musí být přece postupné.Teď jsme v situaci, kdy armáda zrovna potřebuje modernizovat, ale vidíme také, co se děje se státním rozpočtem. Ještě k vaší otázce. Jde-li o cenu zakázky, peníze za ni dostane Francie s tím, že my se na výrobě budeme podílet 40 %. Tím pádem se výroba zlevní, uplatníme ony podvozky TATRA. Je dobře, že se to koupilo. Mělo to být však provedeno daleko dříve. Musí se hlavně dořešit munice. Samozřejmě bychom chtěli, abychom munici vyráběli tady [v ČR].Před druhou světovou válkou jsme měli milionovou armádu. Kolik je vojáků teď? Bude mít kdo obsluhovat dvaapadesát houfnic?Mívali jsme dříve 200tisícovou armádu (60. léta). Dala se rozvinout na 600tisícovou armádu, pro kterou jsme měli výzbroj i výstroj. I v tomto počtu bylo možné uvést ČSLA do stavu nejvyšší bojové připravenosti. To tady dnes tedy nemáme. Lze slyšet, že máme teď 20tisícovou armádu, ale ve skutečnosti je to 7 000 bojovníků. Ostatní je zabezpečující personál. Odborníci hovoří o tom, že zrušení základní vojenské služby(2004) byla chyba.V SPD si myslíme, že bychom měli mít aspoň nějakou evidenci dobrovolných odvedenců s nějakým základním výcvikem, aby se aspoň s těmito dobrovolníky dalo počítat, pokud by armáda byla uvedena do nějakých vyšších stupňů bojové pohotovosti, kdyby třeba dle Zákonu o bezpečnosti byl vyhlášen stav ohrožení atd.Dnes plno lidí vůbec neví, co je to vojna, neví, co by měli dělat (ve stavu války atd.).Máme ale mnoho důstojníků… Zachránila by nás obnova branné povinnosti?Nemusíme nutně obnovovat brannou povinnost, ale nějaká forma připravenosti (adekvátní počty záloh) by nutila armádu tvořit zásoby, byla by to i šance pro náš vlastní zbrojní průmysl, a to jsou pracovní místa pro civilisty. SPD má v programu koncepci změny armády. Evidujme dobrovolné odvedence. Byl by pro ně zajištěn nějaký adekvátní výcvik. Pak bychom pro něco takového museli znovu proškolit i civilní lékaře, aby se odvody daly realizovat.Stát by se měl vůči dobrovolníkům chovat proaktivně a vytvářet podmínky i jejich civilním zaměstnavatelům, aby je ti mohli po dobu výcviku postrádat. Dobrovolníkům bychom měli také kompenzovat ušlou mzdu. Tito dobrovolníci by prošli výcvikem, naučili by se základní věci, jako je: střelba jednotlivce, střelba dvojic, zrychlený přesun v noci, hod granátem… Tito lidé by v okamžicích krize byli přínosem. Vše by bylo na dobrovolné bázi… Tito lidé by souhlasili s pomocí při obraně země. Obrana státu je konec konců jednou z nejčestnějších vlasteneckých povinností. Pokud se SPD dostane do vlády či bude u jednání o sestavení vlády, toto bude jednou z našich priorit, co se týká transformace moderní armády.Pane plukovníku, děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Nejlepší zbrojní průmysl jsme měli za první republiky. Zbrojní průmysl ČSSžila pouze z toho co ukradli ze soukromých rukou v roce 1948. Takže kvákání komunistů že jsme za nich měli dobrý průmysl je jenom propaganda pro bolševické bezmozky. 8

kersi Všechno, co nakoupíme ze zahraničí je k ničemu, zvlášť, když si k tomu nevyrobíme ani vlastní munici, či dostatek náhradních dílů. Ale co, my na to přece máme a když tak si někde vypůjčíme. Fuj tajbl. 3

