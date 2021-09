https://cz.sputniknews.com/20210916/odbornici-vysvetlili-ktere-potraviny-poskozuji-mozek-15859294.html

Odborníci vysvětlili, které potraviny poškozují mozek

Odborníci vysvětlili, které potraviny poškozují mozek

Nesprávná strava může způsobit zánět v mozku, zhoršení paměti a další zdravotní problémy. Odborníci z portálu Eat This, Not That vysvětlili, jaká jídla bychom... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejich názoru jedním z hlavních důvodů zhoršení mozkových funkcí je dlouhodobá nadměrná konzumace potravin obsahujících cukr.„Fungování mozku do značné míry závisí na hladině cukru v krvi. Ovlivňuje inzulín, který reguluje přísun aminokyselin do mozku. Ty odpovídají za tvorbu spánkového hormonu. Nadbytek cukru může dokonce vést k hyperglykemickému kómatu,“ řekl odborník na výživu Dimitar Marinov.Lékař dodal, že není nutné se zcela zříkat cukru, protože to může způsobit mentální poškození, a dokonce i krátkodobé ztráty vědomí.Stejně nebezpečná je pro mozek nadměrná konzumace alkoholických nápojů.„Dokonce i nepravidelná konzumace alkoholu může vést k poruchám paměti a poškození mozku. Pokud jsou pro vás alkoholické nápoje nezbytné, snažte se nepít více než jednu sklenku vína, piva nebo panáka likéru,“ doporučuje lékařka Melissa Mitriová.Je také důležité sledovat hladinu vitaminu B12, který chrání vaše nervové buňky.Odbornice na výživu Liz Wyosnicková upozornila na důležitost pravidelnosti v jídle. Podle ní v případě dlouhých přestávek trpí především mozek, protože tělo se snaží doplnit nedostatek glukózy ze svých vnitřních rezerv. V důsledku toho dochází ke ztrátě energie, člověk se nemůže na nic soustředit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

